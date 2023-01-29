Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı! Akşener'e 'anketli' gönderme: "Aday olursam kazanırım"

Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alanifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.