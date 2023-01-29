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    • 29.01.2023 23:05
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    • 29.01.2023 23:24
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    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı! Akşener'e 'anketli' gönderme: "Aday olursam kazanırım"

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor... Son olarak iki parti arasında '13 Şubat' krizi patlak verirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kazanacak bir aday' söylemine sığınan Meral Akşener'e 'anketli' bir gönderme geldi. CHP lideri, "Aday olursam kazanırım. Anketler bunu gösteriyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezen Ekrem İmamoğlu da vardı. "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. İstanbul saat gibi işliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyerek İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’dan İmamoğlu ve Akşener’e anketli gönderme

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.

    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
    Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.



    13 ŞUBAT KRİZİ
    Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında '13 Şubat' krizi patlak verdi.

    CHP'li Özgür Özel, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu adayın açıklanacağı tarihi duyurdu! İYİ Parti'yi adeta yalanladı

    Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.


    KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ: 13 ŞUBAT'TA ADAY AÇIKLANACAK
    Bu tartışma tüm sıcaklığını korurken topa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.



        CHP liderinin hedefinde sürekli adaylığına set çekip 'kazanamaz' algısı yayan İYİ Parti de vardı...

        "ADAY OLSAM KAZANIRIM! ANKETLER BUNU GÖSTERİYOR"
        "Siz ortak aday olursanız Erdoğan'a karşı kazanabilir misiniz?"         sorusunu yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazanırız. Bütün anketler bunu gösteriyor" dedi.

        Bu sözler hem İYİ Parti'ye, hem Akşener - İmamoğlu arasındaki adaylık flörtüne hem de masadaki çatlak seslere gönderme olarak yorumlandı.

        "SENİN YERİN BELEDİYE EKREM..."
        Ekrem İmamoğlu'nun il il gezmesini yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.


        PAÇACI SORUSUNU DUYUNCA YÜZÜ DÜŞTÜ
        İYİ Partili Cihan Paçacı'nın şahsını hedef alan sözleri de Kılıçdaroğlu'na soruldu.

        Soruyu duyunca yüzü düşen Kılıçdaroğlu, "Paçacı meselesi masada hiç konuşulmadı. 'Cihan Bey hakkında bir sorun var' dedi Akşener. Ayrıntı vermedi öyle kaldı" diye konuştu.


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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı! Akşener'e 'anketli' gönderme: "Aday olursam kazanırım"
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