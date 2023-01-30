6'lı masada '13 Şubat' düellosu! CHP bastırıyor İYİ Parti yalanlıyor: Akşener'in 'Aday İmamoğlu' planı tıkır tıkır işliyor

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.
Masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM ET" MESAJI
Öte yandan Meral Akşener'den gazı alıp adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan olay bir gönderme geldi.
İmamoğlu'nun il il gezmesini katıldığı canlı yayında yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.