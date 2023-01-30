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    • 30.01.2023 19:19
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    6'lı masada '13 Şubat' düellosu! CHP bastırıyor İYİ Parti yalanlıyor: Akşener'in 'Aday İmamoğlu' planı tıkır tıkır işliyor

    Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu'nun önünü açacak anket oyununun ardından İYİ Partili kurmaylar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken açıklamalarına hız kesmeden devam ediyor. CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti cephesinde rahatsızlık uyandırdı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan sonra İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da CHP'nin 'Aday 13 Şubat'ta açıklanacak' baskısını veto etti. Bu durum Meral Akşener'in kurmayları aracılığıyla İmamoğlu planını tıkır tıkır işlettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    13 Şubat düellosu: CHP bastırıyor İP yalanlıyor

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız demişti! İYİ Parti'den yalanlama geldi


    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
    Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.



    Masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM ET" MESAJI
    Öte yandan Meral Akşener'den gazı alıp adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan olay bir gönderme geldi.

    İmamoğlu'nun il il gezmesini katıldığı canlı yayında yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.



        BU SÖZLER AKŞENER'E: "ADAY OLSAM KAZANIRIM! ANKETLER BUNU GÖSTERİYOR"
        CHP liderinin hedefinde sürekli adaylığına set çekip 'kazanamaz' algısı yayan İYİ Parti de vardı...

        "Siz ortak aday olursanız Erdoğan'a karşı kazanabilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazanırız. Bütün anketler bunu gösteriyor" dedi.


        13 ŞUBAT KRİZİ
        Kaos havasının hakim olduğu iki parti arasında bu kez de 13 Şubat krizi patlak verdi.

        CHP'li Özgür Özel, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.



        KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ: 13 ŞUBAT'TA ADAY AÇIKLANACAK
        CHP'li Özgür Özel ve İYİ Partili Erhan Usta'dan sonra topa Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.

        CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.



            KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"
            İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.


            İYİ PARTİ AYAK DİRİYOR AKŞENER'İN İMAMOĞLU PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR
            Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu'nun önünü açacak anket oyununun ardından İYİ Partili kurmayların sistematik bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

            Adaylık krizi! Kılıçdaroğlu 13 Şubat dedi İYİ Parti yalanladı



            Akşener'in İmamoğlu'nun adaylıına ilişkin planının tıkır tıkır işlediği bir kez daha gözler önüne serdi.

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            Haberler Güncel 6'lı masada '13 Şubat' düellosu! CHP bastırıyor İYİ Parti yalanlıyor: Akşener'in 'Aday İmamoğlu' planı tıkır tıkır işliyor
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