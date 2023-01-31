Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde yine Kemal Kılıçdaroğlu var! Soner Yalçın üzerinden vurdu: 'Yeter Söz Milletindir' sloganı ve aday belirleme...

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı kızışıyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER DİRETİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.
Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.
AKŞENER 'İMAMOĞLU'NU PARLATIYOR İMAMOĞLU MEDYA ÜZERİNDEN VURUYOR!
İYİ Parti son olarak 'Adayı anketle belirleyelim' hamlesini yaparken Ekrem İmamoğlu da kontrolüne aldığı medyası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.
YİNE EKREM'İN 'FON'ERİ SONER YALÇIN SAHNEDE!
İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkan Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile aday olabileceğini dillendiren, Ekrem İmamoğlu'nun 'Fon'eri olarak bilinen Soner Yalçın yine hedef tahtasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.
SONER YALÇIN SLOGANDAN GİRDİ ADAY BELİRLEME SÜRECİNDEN ÇIKTI
73 yıl önce CHP iktidarını sonlandıran "Yeter Söz Milletinindir" sloganının CHP'nin Parti genel merkezine ve il ilçe başkanlıklarının binalarına asılmasını eleştiren Soner Yalçın döndü dolaştı yine meseleyi aday belirleme sürecine getirdi.
"Yeter Söz Milletinindir" sloganı üzerinden 1950'ye giden süreçteki İnönü CHP'si ile şimdiki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sini karşılaştıran Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu gibi kimi CHP'liler "eski CHP" diye kendi tarihlerini sürekli eleştirip "helalleşmekten" "demokratikleşmekten" bahsediyor!" dedi.
"Eski defteri açayım" diyen Soner Yalçın şunları yazdı;