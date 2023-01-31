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    • 31.01.2023 13:33
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    Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde yine Kemal Kılıçdaroğlu var! Soner Yalçın üzerinden vurdu: 'Yeter Söz Milletindir' sloganı ve aday belirleme...

    Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki savaş kızışıyor! CHP, masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini süreceklerini her fırsatta söylerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da peşi sıra hamleler yapıyor. İmamoğlu'nun medyadaki kalemşörlerinden biri olan ve İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na diktatör göndermesi yapan Soner Yalçın, CHP'yi "Yeter Söz Milletindir" sloganı üzerinden eleştirirken, "Dünkü CHP, bir konuda bugünkü CHP'den ileri­deydi: Aday belirleme!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ekrem’in hedefinde yine Bay Kemal var!

    Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı kızışıyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER DİRETİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

    Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.

    AKŞENER 'İMAMOĞLU'NU PARLATIYOR İMAMOĞLU MEDYA ÜZERİNDEN VURUYOR!
    İYİ Parti son olarak 'Adayı anketle belirleyelim' hamlesini yaparken Ekrem İmamoğlu da kontrolüne aldığı medyası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.

    YİNE EKREM'İN 'FON'ERİ SONER YALÇIN SAHNEDE!
    İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkan Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile aday olabileceğini dillendiren, Ekrem İmamoğlu'nun 'Fon'eri olarak bilinen Soner Yalçın yine hedef tahtasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.

    SONER YALÇIN SLOGANDAN GİRDİ ADAY BELİRLEME SÜRECİNDEN ÇIKTI
    73 yıl önce CHP iktidarını sonlandıran "Yeter Söz Milletinindir" sloganının CHP'nin Parti genel merkezine ve il ilçe başkanlıklarının binalarına asılmasını eleştiren Soner Yalçın döndü dolaştı yine meseleyi aday belirleme sürecine getirdi.

    "Yeter Söz Milletinindir" sloganı üzerinden 1950'ye giden süreçteki İnönü CHP'si ile şimdiki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sini karşılaştıran Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu gibi kimi CHP'liler "eski CHP" diye kendi tarihlerini sürekli eleştirip "helalleşmekten" "demokratikleşmekten" bahsediyor!" dedi.

    "Eski defteri açayım" diyen Soner Yalçın şunları yazdı;

        "Net olarak belirteyim; tarihlerini bilmiyorlar maalesef! Mesela:

        Bugün CHP yönetimi "helalleşmek" adına ne yapıyor ise, dünkü CHP yönetimi/Milli Şef yönetimi de 14 Mayıs 1950'ye giden süreçte benzerini yaptı.

        İlk başta "helalleşme" adına İslami çevrelerin beğeneceği medrese eğitimi almış muhafazakâr Şemsettin Günaltay'ı başbakanlık koltuğuna oturttu."

        Daha sonra İnönü'nün attığı adımlardan bahseden Yalçın, "CHP'nin 1950'de 14 Mayıs seçim bildirisi "Taktir Milletimizindir" sloganıyla son buldu. (DP'nin seçim bildirgesi ise "Söz Milletindir" idi!)" dedi.

        Yalçın şu ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu'na vuruşlarının şiddetini artırdı;

        "Dünkü CHP, bir konuda bugünkü CHP'den ilerideydi: Aday belirleme!

        Adayların yüzde 30'unu parti genel merkezi, yüzde 70'ini ise parti il örgütleri belirledi. Evet, seçime giderken dünkü CHP'nin parti içi demokrasi anlayışı yeni CHP'den ilerideydi!

        Peki, 14 Mayıs 1950'de sandıklar açılınca ne oldu?

        DP yüzde 55.2 oy oranıyla 416 milletvekili, CHP ise yüzde 39.6 oyla sadece 69 milletvekili çıkardı.

        "Helalleşme", "demokratikleşme" vaatleri eski CHP'yi iktidarda tutamadı! Bu vaatler yeni CHP'yi iktidara taşır mı; 14 Mayıs 2023'te göreceğiz."

        SONER YALÇIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
        Soner Yalçın geçtiğimiz hafta yazdığı bir yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu eleştirenlerin hedef tahtasına konduğunu söyleyen Yalçın bu durumun cadı avına döndüğünü belirterek adeta diktatör göndermesi yaptı. Yalçın, Mansur Yavaş'ın söz konusu baskılarla adaylıktan geri adım attırıldığını iddia ederken benzer baskının Ekrem İmamoğlu için de sürdüğünü yazmıştı.

        Daha sonra bi yazı daha kaleme alan Yalçın, Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile adaylık çıkışı yapabileceğine işaret eden bir yazı yazdı.
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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde yine Kemal Kılıçdaroğlu var! Soner Yalçın üzerinden vurdu: 'Yeter Söz Milletindir' sloganı ve aday belirleme...
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