Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde yine Kemal Kılıçdaroğlu var! Soner Yalçın üzerinden vurdu: 'Yeter Söz Milletindir' sloganı ve aday belirleme...

YİNE EKREM'İN 'FON'ERİ SONER YALÇIN SAHNEDE!

İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkan Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile aday olabileceğini dillendiren, Ekrem İmamoğlu'nun 'Fon'eri olarak bilinen Soner Yalçın yine hedef tahtasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.

SONER YALÇIN SLOGANDAN GİRDİ ADAY BELİRLEME SÜRECİNDEN ÇIKTI

73 yıl önce CHP iktidarını sonlandıran "Yeter Söz Milletinindir" sloganının CHP'nin Parti genel merkezine ve il ilçe başkanlıklarının binalarına asılmasını eleştiren Soner Yalçın döndü dolaştı yine meseleyi aday belirleme sürecine getirdi.

"Yeter Söz Milletinindir" sloganı üzerinden 1950'ye giden süreçteki İnönü CHP'si ile şimdiki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sini karşılaştıran Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu gibi kimi CHP'liler "eski CHP" diye kendi tarihlerini sürekli eleştirip "helalleşmekten" "demokratikleşmekten" bahsediyor!" dedi.

"Eski defteri açayım" diyen Soner Yalçın şunları yazdı;