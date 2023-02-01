6'lı masanın küçük ortağı seviyeyi magmaya indirdi! Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a ağır hakaret: Tecavüze uğramış çocuk...

AKŞENER'İ DE HEDEF ALMIŞ

Özdağ'ı hedef alan Enginyurt'un daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan ağır sözler kullandığı ortaya çıktı.

Enginyurt'un, "Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanının ölümüne neden olan da bu Meral Akşener'dir. Meral Akşener katildir, ülkücü katilidir. Dolayısıyla şu anda yaptığı iş, ülkücüleri birbirine böldürmek parçalamaktır. Meral Akşener'i şiddetle protesto ediyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ŞİMŞEK'E SALDIRMIŞTI

Enginyurt daha önce de katıldığı bir televizyon programında konuk gazeteci Latif Şimşek'e korumasıyla birlikte saldırmıştı.