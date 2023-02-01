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    • 01.02.2023 10:31
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    6'lı masanın küçük ortağı seviyeyi magmaya indirdi! Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a ağır hakaret: Tecavüze uğramış çocuk...

    Altı masanın en küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisini eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ağır hakaretlerde bulundu. Uysal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..." ifadesini kullandı. Skandal sözlerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Paylaşımını silmek zorunda kalan Uysal'a, daha önce gazeteci Latif Şimşek'e saldıran partisinin milletvekili Cemal Enginyurt'tan destek geldi. Özdağ'a yönelik ağır ifadeler kullanan Enginyurt'un, İP lideri Meral Akşener'e de "ülkücü katili" dediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Gültekin Uysal’dan Ümit Özdağ’a ağır hakaret

    Altılı masa ortaklarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

    Uysal'ın paylaşımındaki, ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'' ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, ikili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.

    14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

    UYSAL'I HEDEF ALDI
    Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ni eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef aldı.

    Özdağ, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" ifadelerini kullandı.

    "TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ"
    Gültekin Uysal ise Ümit Özdağ'ın bu sözleri hakaret dolu bir paylaşımla yanıt verdi.

    Uysal paylaşımında, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

        TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
        Skandal paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları sert sözlerle Gültekin Uysal'a tepki gösterdi.

        Gazeteci Fuat Uğur, "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile ömür boyu alnından, aklından, ruhundan silemeyeceğin travmayla..." diye devam eden sözlerle Ümit Özdağ'a aklınca hakaret eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yazdıkları karşısında insanın dili tutuluyor. Nasıl biriyle karşı karşıyayız?" paylaşımında bulundu.

        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da çirkin paylaşıma tepki göstererek, "Altılı Masa'nın ortaklarından Gültekin Uysal'ın, bir tartışmada "tecavüze uğramış çocuk psikolojisi" ifadesini kullanması büyük bir rezalet. "Adayımız seçilirse 6 kişi Cumhurbaşkanını yönetecek." diyorlardı. Onlardan biri de Gültekin Uysal. Ortakları suspus. Tam bir facia!" paylaşımında bulundu.

        Gazeteci Ersoy Dede de, "Gültekin Uysal belki de siyasi hayatında ilk defa sonuca bu kadar yaklaşmıştı.. Ama öyle anlaşılıyor ki, Allah nasip etmedi." ifadelerini kullandı.

            Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi de Twitter'dan bir tepki paylaşımında bulundu.

            Twitter kullanıcıları da bu çirkin paylaşıma kayıtsız kalmadı.

            İşte bazı kullanıcıların paylaşımları:
            Gültekin Uysal 6'lı Masa üyesi olmasaydı çocuk hakları dernekleri, insan hakları aktivistleri Demokrat Parti'nin önünde eylem yapar; Canan Kaftancıoğlu kendini Demokrat Parti'nin girişine zinciler; Kemal Kılıçdaroğlu "ben Kemal, bekle, DP Genel Merkezi geliyorum." derdi.

            Meral bak kendin edemediğin hakaretleri cıvık cıvık tavırlarla seni oğlumdan ayırmıyorum dediğin DP müdürü Gültekin'e söyletme ! Ümit Özdağ hocam size büyük gelir, hepiniz haddinizi bilin ! Samimiyetsiz, kötü ruhlu insanlarsınız utanıyorum sizden !

                Seviyesizlik tavan yapmış! Millet ittifakının cici ortağı Gültekin Uysal'ın kim olduğu, Ümit Özdag'da dahil, ülkeyi kimlerin yönetmeye cüret ettiği ortada.. Allah ülkeyi de, milleti de bunlardan korusun.

                PAYLAŞIMINI SİLDİ
                Uysal'ın paylaşımındaki ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi'' ifadesi büyük tepki çekti. İkili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.

                ÖZÜR DİLEDİ
                Uysal, sabah saatlerinde hesabından, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum." açıklamasında bulundu.

                    ENGİNYURT'TAN DESTEK
                    Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, çirkin paylaşıma destek verdi. Enginyurt, Twitter hesabından "Süleyman Soylu sana "Hayvandan daha aşağı" dediğinde, Soyluyu kınamıştım. Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hakediyorsun @umitozdag Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakına düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir." açıklamasında bulundu.

                    AKŞENER'İ DE HEDEF ALMIŞ
                    Özdağ'ı hedef alan Enginyurt'un daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan ağır sözler kullandığı ortaya çıktı.

                    Enginyurt'un, "Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanının ölümüne neden olan da bu Meral Akşener'dir. Meral Akşener katildir, ülkücü katilidir. Dolayısıyla şu anda yaptığı iş, ülkücüleri birbirine böldürmek parçalamaktır. Meral Akşener'i şiddetle protesto ediyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

                    ŞİMŞEK'E SALDIRMIŞTI
                    Enginyurt daha önce de katıldığı bir televizyon programında konuk gazeteci Latif Şimşek'e korumasıyla birlikte saldırmıştı.

                    Şimşek'e yönelik saldırının ardından Enginyurt'a da Gültekin Uysal destek vermişti.
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                        Haberler Güncel 6'lı masanın küçük ortağı seviyeyi magmaya indirdi! Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a ağır hakaret: Tecavüze uğramış çocuk...
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