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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 29.01.2023 22:30
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    • 29.01.2023 22:40
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    İYİ Parti'yi adeta yalanladı! Kemal Kılıçdaroğlu masanın adayı için tarih verdi!

    Aday belirlisizliği devam eden 6'lı masada tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında adayın açıklanacağı tarihin 13 Şubat olduğunu dile getirerek, İYİ Parti'yi adeta yalanladı. Geçtiğimiz günlerde CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmiş ve İYİ Parti cephesi karşı hamle olarak açıklama tarihinin belli olmadığının çıkışını yapmıştı.

    Kriz masası!

    Geçtiğimiz günlerde 11'inci kez bir araya gelen 6+1'li masa, bir kez daha aday konusunda somut adım atamadı. Adayın 12'nci toplantıda görüşüleceğini belirten masa, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" açıklamasında bulundu.



    CHP'DEN TARİH VERİP DUYURDU: "ADAY AÇIKLANACAK"
    Yaşananlar sonrasında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sonraki toplantının tarihi olan 12 Şubat'ın bir gün sonrasında adayın belirlenmesi beklediklerini söyledi.

    Özel açıklamasında, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



    İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR AYAR DAHA! ERHAN USTA: "13 ŞUBAT'TA BİR İSMİN ÇIKACAĞINI ÖNGÖRMÜYORUM"
    Özgür Özel'in '13 Şubat' tarihine ilişkin yaptığı çıkışı katıldığı canlı yayında değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" açıklamasında bulundu.



        KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİYİ YALANLADI: ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.



        CHP "4 ŞUBAT" DEMİŞTİ
        Öte yandan geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti.

        Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yapmıştı.



        KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN İYİ PARTİLİ PAÇACI'YI GÖREVDEN ALDILAR!
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun diretmesi durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi ve ortalık karıştı. Paçacı, apar topar İYİ Parti'deki görevinden el çektirildi ve istifa etmek zorunda kaldı.

        İYİ PARTİ'DEN "YENİ KRİZLER ÇIKACAK" İTİRAFI
        Yaşananlara ilişkin CHP'nin fonladığı Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise ittifak ortaklarına gözdağı vermişti. Masada benzeri krizlerin çıkabileceğini vurgulayan Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." diye konuşmuştu.

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