Köşeye sıkışan PKK'lı teröristbaşı Murat Karayılan'dan Kürtlere tehdit ve hakaret! Kur'an-ı Kerim'e saldırı üzerinden AK Parti ve MHP'ye iftira

KUR'AN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRILAR ÜZERİNDEN ALÇAK İFTİRA

Kendi yandaşlarını himayesi altında tutan İsveç başta olmak üzere Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıların AK Parti ve MHP'ye yaradığını iddia eden teröristbaşı Karayılan, alçaklıkta sınır tanımayarak bu durumun planlı bir şekilde yapıldığını ve AK Parti ve MHP'nin oy oranını yükselttiğini iddia etti. AK Parti ve MHP'nin "milliyetçilik" propagandası adı altında İslam dinini istismar ettiği iftirasını atan Karayılan, "'İslam'ın savunucuları' ve 'Türk Milletinin savunucuları' gibi gösteriyorlar kendilerini. 'Bize saldırıyorlar, Avrupa'da bize saldırı var' diyorlar. Yani bu olaylar AKP-MHP faşist rejimine hizmet ediyor. Bağlantıları nedir, nasıl bir sistem var o ayrı bir tartışma konusu. Bununla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim. İnsanlar da bunu biliyor. Ancak görünen o ki bu bir plan, AKP-MHP faşist rejiminin yeniden kazanması için yapılan bir plan." dedi.