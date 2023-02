Köşeye sıkışan PKK'lı teröristbaşı Murat Karayılan'dan Kürtlere tehdit ve hakaret! Kur'an-ı Kerim'e saldırı üzerinden AK Parti ve MHP'ye iftira

*Takvim.com.tr'nin ilgili haberini okumak için fotoğrafa tıklayın

PKK'DAKİ KAN KAYBINI GİZLEME ÇALIŞMASI

Örgüt medyasına bir röportaj veren Karayılan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de sürdürdüğü operasyonlarda yaşanan kan kayıplarını gizlemek isteyerek, bölgede PKK'nın hakimiyetinin devam ettiğini iddia ederken; her gün avlanan terörist yandaşlarını görmezden gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden çekildiği yalanını söyledi. Terörist elebaşı Karayılan, "Düşmanın Zap'tan kaçıp gittiğini söylemek doğru değildir ama her yeri işgal ettiler, her yere hakim oldular demek de yanlış. Tek bir gerçek var, şu an bir savaş var ve bu savaş sürüyor." ifadelerini kullandı.