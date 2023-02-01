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    • 01.02.2023 13:12
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    Köşeye sıkışan PKK'lı teröristbaşı Murat Karayılan'dan Kürtlere tehdit ve hakaret! Kur'an-ı Kerim'e saldırı üzerinden AK Parti ve MHP'ye iftira

    Son dakika haberi | Altılı masada yaşanan aday belirleme krizi ve umutsuzluk, masanın 7. ortağı HDP'nin terör ortağı PKK'da da panik yarattı. Altılı masanın açıkladığı son mutabakat metni PKK ve FETÖ terör örgütlerine "işbirliği" mesajı olarak tepki çekerken, terör örgütünün elebaşından gelen son hezeyan dolu açıklama tükenişin de itirafı oldu. Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından Murat Karayılan, örgüt medyasına röportaj verdi. Türkiye'nin kararlı mücadelesi ile kapana sıkışan terör örgütü üyelerine güçlü görünmek isteyen Karayılan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde şehit olan korucu Nimet Encu üzerinden Kürtleri de tehdit etti, çok ağır ifadelerle de hakaretler savurdu. İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıların da AK Parti lehine planlı bir şekilde yapıldığı iftirasını atan teröristbaşı, "Bu durum AK Parti ve MHP'ye hizmet ediyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Teröristbaşı Karayılan’dan Kürtlere tehdit ve hakaret

    Türkiye'nin yurt içinde ve Suriye ile Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kesintisiz devam ederken, örgüt her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Özellikle Metina, Zap ve Avaşin bölgelerinde kapana kısılan PKK'lı teröristler karadan ve havadan yapılan operasyonlarla ağır darbe alırken, örgütten firarlar da son dönemde büyük artış gösterdi.

    6'LIDAKİ KAOS PANİK YARATTI
    Örgütte yaşanan kan kaybı ve çözülme sürecinin yanı sıra 'Altılı Masa'da yaşanan aday belirleme krizi ve kavga da masanın 7. ortağı olan HDP'nin terör ayağı olan PKK'da panik yarattı. Altılı Masa tarafından geçtiğimiz gün açıklanan "Ortak Mutabakat Metni"nde PKK ve FETÖ ile işbirliği mesajlarıyla iki örgüte de göz kırpılırken, terörist elebaşından gelen hezeyan dolu açıklamalar adeta tükenişin de itirafı oldu.

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    PKK'DAKİ KAN KAYBINI GİZLEME ÇALIŞMASI
    Örgüt medyasına bir röportaj veren Karayılan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de sürdürdüğü operasyonlarda yaşanan kan kayıplarını gizlemek isteyerek, bölgede PKK'nın hakimiyetinin devam ettiğini iddia ederken; her gün avlanan terörist yandaşlarını görmezden gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden çekildiği yalanını söyledi. Terörist elebaşı Karayılan, "Düşmanın Zap'tan kaçıp gittiğini söylemek doğru değildir ama her yeri işgal ettiler, her yere hakim oldular demek de yanlış. Tek bir gerçek var, şu an bir savaş var ve bu savaş sürüyor." ifadelerini kullandı.

        ŞEHİT KORUCU NİMET ENCU ÜZERİNDEN KÜRTLERE TEHDİT VE HAKARET
        Karayılan, geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka operasyonunda şehit olan Korucubaşı Nimet Encu üzerinden Kürtlere tehdit ve hakaretler de yağdırdı. Yaklaşık 30 yıl koruculuk yapan ve bölgede terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı mücadele veren Nimet Encu'yu "ajan" olarak tanımlayan terörist elebaşı, "Korucular arasında halkına ihanet edenler var. Nimet Encu da onlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

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        Terörist elebaşı ajan olarak tanımladığı Encu üzerinden Kürtleri tehdit ederken "Düşman (TSK) Botan'a birçok saldırı yaptı. Ama böyle hainlerin eliyle yaptı." ifadelerini kullandı. Kürtlere, "İhanetçi olmayın" sözleriyle gözdağı vermeye çalışan Karayılan, "İhanetçi Kürt bir 'aferin'e 7 kantar bok yer." diyerek hakaretler yağdırdı.

        KUR'AN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRILAR ÜZERİNDEN ALÇAK İFTİRA
        Kendi yandaşlarını himayesi altında tutan İsveç başta olmak üzere Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıların AK Parti ve MHP'ye yaradığını iddia eden teröristbaşı Karayılan, alçaklıkta sınır tanımayarak bu durumun planlı bir şekilde yapıldığını ve AK Parti ve MHP'nin oy oranını yükselttiğini iddia etti. AK Parti ve MHP'nin "milliyetçilik" propagandası adı altında İslam dinini istismar ettiği iftirasını atan Karayılan, "'İslam'ın savunucuları' ve 'Türk Milletinin savunucuları' gibi gösteriyorlar kendilerini. 'Bize saldırıyorlar, Avrupa'da bize saldırı var' diyorlar. Yani bu olaylar AKP-MHP faşist rejimine hizmet ediyor. Bağlantıları nedir, nasıl bir sistem var o ayrı bir tartışma konusu. Bununla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim. İnsanlar da bunu biliyor. Ancak görünen o ki bu bir plan, AKP-MHP faşist rejiminin yeniden kazanması için yapılan bir plan." dedi.

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            6'LI MASAYI UYARIP ORTAKLIĞI İTİRAF ETMİŞTİ
            Teröristbaşı Karayılan geçtiğimiz aylarda verdiği bir başka röportajda da 6'lı Masa ile olan ortaklığı adeta itiraf ederek "Masa"ya uyarılarda bulunmuştu. Karayılan, AK Parti ve MHP'yi "faşist rejim" olarak nitelendirdiği röportajda PKK'nın bu rejimin karşısında olduğunu belirterek "Ancak bunu muhalefette görmeyen var" sözleriyle masaya gözdağı verip, "Bu toplum Türkiyeli sol-sosyalist güçlerle birliğini oluşturmuştur. Bir güç, bir irade haline gelmiştir. Ancak onlar bu iradeyi dikkate alacaklarına, 'nasıl parçalarız' biçiminde hesaplar yapıyorlar. Hatta 6'lı masada bile böyleleri vardır. Yani parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var." ifadeleriyle uyarıda bulundu.

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            Haberler Güncel Köşeye sıkışan PKK'lı teröristbaşı Murat Karayılan'dan Kürtlere tehdit ve hakaret! Kur'an-ı Kerim'e saldırı üzerinden AK Parti ve MHP'ye iftira
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