Köşeye sıkışan PKK'lı teröristbaşı Murat Karayılan'dan Kürtlere tehdit ve hakaret! Kur'an-ı Kerim'e saldırı üzerinden AK Parti ve MHP'ye iftira

Türkiye'nin yurt içinde ve Suriye ile Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kesintisiz devam ederken, örgüt her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Özellikle Metina, Zap ve Avaşin bölgelerinde kapana kısılan PKK'lı teröristler karadan ve havadan yapılan operasyonlarla ağır darbe alırken, örgütten firarlar da son dönemde büyük artış gösterdi.
6'LIDAKİ KAOS PANİK YARATTI
Örgütte yaşanan kan kaybı ve çözülme sürecinin yanı sıra 'Altılı Masa'da yaşanan aday belirleme krizi ve kavga da masanın 7. ortağı olan HDP'nin terör ayağı olan PKK'da panik yarattı. Altılı Masa tarafından geçtiğimiz gün açıklanan "Ortak Mutabakat Metni"nde PKK ve FETÖ ile işbirliği mesajlarıyla iki örgüte de göz kırpılırken, terörist elebaşından gelen hezeyan dolu açıklamalar adeta tükenişin de itirafı oldu.
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PKK'DAKİ KAN KAYBINI GİZLEME ÇALIŞMASI
Örgüt medyasına bir röportaj veren Karayılan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de sürdürdüğü operasyonlarda yaşanan kan kayıplarını gizlemek isteyerek, bölgede PKK'nın hakimiyetinin devam ettiğini iddia ederken; her gün avlanan terörist yandaşlarını görmezden gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden çekildiği yalanını söyledi. Terörist elebaşı Karayılan, "Düşmanın Zap'tan kaçıp gittiğini söylemek doğru değildir ama her yeri işgal ettiler, her yere hakim oldular demek de yanlış. Tek bir gerçek var, şu an bir savaş var ve bu savaş sürüyor." ifadelerini kullandı.