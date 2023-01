Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bomba kulis bilgileri: Akşener 'Masa dağıldı' açıklaması yapacak

"AKŞENER 'MASA DAĞILDI' AÇIKLAMASI YAPACAK"

Canlı yayında bir kulis bilgisi daha açıklayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Meral Akşener'in 'masa dağıldı' açıklaması yapacağını duyurdu. Sayan, "Bir kulis bilgisi daha paylaşayım. 4 Şubat saat 16'da Meral Hanım basın toplantısı yapacak. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın kuralına uymadığını, kural dışı davrandığını dolayısıyla 6 masanın dağıldığına dair açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

KUMPASA KARŞI HAMLE

Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısında da aday çıkmadı. Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E KARŞI YENİ HAMLE | VİDEO İZLE

Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak yorumlandı. Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.