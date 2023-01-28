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    • 29.01.2023 00:20
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    • 29.01.2023 00:23
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    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bomba kulis bilgileri: Akşener 'Masa dağıldı' açıklaması yapacak

    2023 seçimlerine sayılı zaman 11. toplantıda da aday belirleyemeyen 6 benzemezde ortalık iyice karıştı. Yaşanan son gelişemeler üzerine A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulunan  Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den aldığı son bomba kulis bilgilerini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masa dışında adaylığını ilan edeceğini açıklayan Sayan, Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtacağını söyledi. Öte yandan telefon bağlantısı ile canlı yayına bağlanan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Gökçek, "Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHP'den bir şeyler daha kopartmak istiyor." diye konuştu.

    Akşener ’Masa dağıldı’ açıklaması yapacak

    A Haber'de flaş açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Son bir kulis bilgisi vermek isterim. Kavga büyüdü pazartesi günü CHP'nin büyükşehir belediyeleri Ankara'ya çağrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme bildirisini açıklayacaklar. Yani kavga başladı. Biraz önce bana gelen bilgi bu yöndedir. CHP kulislerinde bilgi kaynağım var." dedi.



    CHP'DEN AKŞENER'E KARŞI BİLDİRİ
    Sayan, "6'lı masa Sabih Kanadoğlu rolüne soyundu. Bunlarda Yaşar Büyükanıt'ın rolüne soyunuyorlar. Pazartesi günü Meral Akşener'e karşı bildiri yayımlayacaklar. Savaş var 6'lı masada." ifadelerine yer verdi.



    "AKŞENER'İN YAPTIĞI KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE HAKARETTİR"
    Savcı Sayan sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Meral Akşener 'Ben başbakanlık için kimse ile pazarlık yapmam. 1. parti olacağım' dedi. Bu ne demek aynı zamanda Kılıçdaroğlu ve CHP'ye hakarettir. Masada anlaşmazlık çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu masayı topladı. Hemen masadan sonra Ekrem İmamoğlu Bursa'ya gitti. İmamoğlu Ankara'ya gidecek mi gitmeyecek mi? Bunu bilmiyorum."



        İMAMOĞLU'NDA BÜYÜK PANİK
        Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İmamoğlu yakın çevresindeki arkadaşlarına 'Kemal Bey bizi İstanbul belediye başkanı da yapmaz. Biz CHP genel başkanlığı alsaydık alırdık. O da görülmüyor. Bu seçim Bizim kurtuluşumuz. Ne olursa olsun bizim bu seçimde aday olmamamız gerekiyor.' demiş. Dolayısıyla sermayeden de desteği aldı. İmamoğlu kesin adaydır. Yani bugünkü şartları göz önünde bulundurursak. " şeklinde konuştu.



        CHP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ! GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURAN MELİH GÖKÇEK A HABER'DE ANLATTI: "MECBURİ TESLİMİYET İÇERİSİNDELER"
        Yaşananlar sonrası A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında telefon ile bağlanan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oldukça konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

        4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceğini günler öncesinden duyuran Gökçek, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabullendiğini fakat partisinin çıkarları için hareket ettiğini söyledi.

        Gökçek, "Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHP'den bir şeyler daha kopartmak istiyor." diye konuştu.

        Saraçhane'de Akşener-İmamoğlu ikilisinin giriştiği şovu ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı attıkları 'ortak adımları' da değerlendiren Gökçek, "İmamoğlu teslim olmuş. Mecburi bir teslimiyet içerisinde, bu işten vazgeçti, 'Kılıçdaroğlu kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım' diyor." ifadelerini kullandı.



        "CHP'DEN 70 MİLLETVEKİLİ İSTİYORLAR"
        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamaları şöyle: "Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya rağmen aday olmuyor. Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, inişleri pazarlık gücünü yükseltmek için. Bu benim kanaatim, bilgi değil. Kılıçdaroğlu'ndan daha çok bir şeyler kopartmak istiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ben olacağım diyor. Küçük partilere bir bakanlık alacaksınız bu çok bile diyor. Bu bir tavır. İYİ Parti bu partilere vermeyecek kontenjan listelerinde. 4 partiyi CHP'nin üzerine yıkacaklar. 25 vekil verecekler bu net. Bu partiler de birer grup kurmamız lazım diyorlar. Bunu vermeleri mümkün değil. CHP'nin şu an 134 vekili var atıyorum 140 olsa 70 vekili verse, 70'i kendisi mi alacak? Yüzde 1'i bulmayan oyları var. Olacak şey değil. Razı olacak diğerleri de.



            "4 ŞUBAT BİLGİSİNİ CHP'DEN ALDIM"
            4 Şubat'ta açıklayacak diyerek attığım twit, CHP'nin içerisinden güvendiğim bir arkadaşımın bilgisi, ilan edeceğiz dedi. 4 Şubat'ta ilanı Akşener de, herkes de biliyor.



            "İMAMOĞLU MECBURİ TESLİMİYET İÇERİSİNDE"
            (Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını tekrar Ankara'ya çağırdı iddiası) İmamoğlu her ne kadar davranışlar içerisinde bulunuyorsa da teslim olmuş. Dikkat edin mitinglerde genel başkan yardımcısını yanına taktı, her hareketini kontrol ediyor. Yanında onu taşımazdı ayrı bir işte olsaydı. Mecburi bir teslimiyet içerisinde. İmamoğlu bu işten vazgeçti, kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım diyor.

            Şu anda yüzde 10 civarında geziyor akşener, alabileceğini almaya çalışıyor. Ne aday çıkarabilir ne de başka bir şey yapabilir. Bir strateji üzerinde çalıştılar. 3 aday çıkartalım işine giriştiler, parlamentoda çoğunluğu elde etme çabası. 2. turda Erdoğanın karşısındakine veririz ve yeneriz diye düşündüler.

            Okyanus ötesinden algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gittikçe de bir bataklığa giriyorlar. Perişan ettiler. Pek zannetmiyorum. Sokak röportajlarında hep darbe yiyorlar, bir felakete gidiyorlar."



            "AKŞENER 'MASA DAĞILDI' AÇIKLAMASI YAPACAK"
            Canlı yayında bir kulis bilgisi daha açıklayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Meral Akşener'in 'masa dağıldı' açıklaması yapacağını duyurdu. Sayan, "Bir kulis bilgisi daha paylaşayım. 4 Şubat saat 16'da Meral Hanım basın toplantısı yapacak. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın kuralına uymadığını, kural dışı davrandığını dolayısıyla 6 masanın dağıldığına dair açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

            KUMPASA KARŞI HAMLE
            Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısında da aday çıkmadı. Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

            KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E KARŞI YENİ HAMLE | VİDEO İZLE

            Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak yorumlandı. Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.

                İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor. Durumun farkına varan yandaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.

                AKŞENER'E KARŞI HAMLE
                Tüm bu gelişmeler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik üzerinden Akşener'e karşı yeni bir hamle yaptı.


                KİLLİK'TEN 4 ŞUBAT PAYLAŞIMI
                Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.


                Geçtiğimiz günlerde siyaset kulisleri ve CHP yandaşı medyada yer alan haberlerde 6'lı masanın adayının 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı iddia edilmişti. Killik'in paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

                    "EHLİBEYT SOYUNDAN GELİYORUM" İDDİASI
                    Öte yandan adaylık için her yolu deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında kendi PR çalışmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, Konya'da bulunan soyundan geldiğini iddia ettiği Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ziyaret etti. Burada kendisinin ehlibeyt soyundan geldiğini iddia eden bir metin okutan Kılıçdaroğlu, videoyu "Duygulanmamak mümkün değil…" başlığıyla paylaştı.

                    EHLİBEYT SOYUNDAN GELİYORUM VİDEOSU

                    Kendi PR çalışmasına merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da alet eden Kılıçdaroğlu kendisini parlatan ismin, "Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı." sözlerini sakin bir şekilde dinledi.



                    Kılıçdaroğlu'nun paylaşıma tepki gösterenler tweet'in altında "'Ey millet bakın ben daha Müslümanım, bana oy ver' diye yarışacaklar diyen biri aklıma geldi." diyerek CHP liderine tepki gösterdi.

                    SEYYİDLİK İDDİASI İÇİN KİTAP YAZDIRDI
                    CHP'nin İslam düşmanı kimliğinin aksine hareket ettiğini kanıtlamaya çalışan Kılıçdaroğlu farklı tiyatrolarla halkın dini duygularını istismar etmeye çalışıyor. İslam dinine karşı her türlü sapkınlığın yanında yer alan, belediyelerinde LGBT'lilere iş veren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal adıyla eski CHP Milletvekili Ensar Söğüt'e kitap yazdırmıştı.

                        YANDAŞ MEDYADA REKLAM
                        Konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk,"Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konya Akşehir'de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayranî'nin akrabası, Kureyşan Ocağı mensubu olduğunu ve "Seyyid" soyundan geldiğini belgelerle ortaya koydu." diyerek kitabın reklamını yapmıştı.

                        SEYYİP KUTUP'LA PR FOTOĞRAFI
                        Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, her gittiği ilde PR çalışması yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Mısırlı yazar, müfessir ve düşünce adamı Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabını dikkatle incelediği fotoğraflar basına ve sosyal medyaya servis edilmişti.



                        Servis edilen başka bir fotoğrafta ise Kılıçdaroğlu'nun Kur'an-ı Kerim öptüğü görüldü.

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                        Haberler Güncel Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bomba kulis bilgileri: Akşener 'Masa dağıldı' açıklaması yapacak
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