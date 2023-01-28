Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bomba kulis bilgileri: Akşener 'Masa dağıldı' açıklaması yapacak





"İMAMOĞLU MECBURİ TESLİMİYET İÇERİSİNDE"

(Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını tekrar Ankara'ya çağırdı iddiası) İmamoğlu her ne kadar davranışlar içerisinde bulunuyorsa da teslim olmuş. Dikkat edin mitinglerde genel başkan yardımcısını yanına taktı, her hareketini kontrol ediyor. Yanında onu taşımazdı ayrı bir işte olsaydı. Mecburi bir teslimiyet içerisinde. İmamoğlu bu işten vazgeçti, kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım diyor.

Şu anda yüzde 10 civarında geziyor akşener, alabileceğini almaya çalışıyor. Ne aday çıkarabilir ne de başka bir şey yapabilir. Bir strateji üzerinde çalıştılar. 3 aday çıkartalım işine giriştiler, parlamentoda çoğunluğu elde etme çabası. 2. turda Erdoğanın karşısındakine veririz ve yeneriz diye düşündüler.

Okyanus ötesinden algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gittikçe de bir bataklığa giriyorlar. Perişan ettiler. Pek zannetmiyorum. Sokak röportajlarında hep darbe yiyorlar, bir felakete gidiyorlar."