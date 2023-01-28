Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bomba kulis bilgileri: Akşener 'Masa dağıldı' açıklaması yapacak

A Haber'de flaş açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Son bir kulis bilgisi vermek isterim. Kavga büyüdü pazartesi günü CHP'nin büyükşehir belediyeleri Ankara'ya çağrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme bildirisini açıklayacaklar. Yani kavga başladı. Biraz önce bana gelen bilgi bu yöndedir. CHP kulislerinde bilgi kaynağım var." dedi.
CHP'DEN AKŞENER'E KARŞI BİLDİRİ
Sayan, "6'lı masa Sabih Kanadoğlu rolüne soyundu. Bunlarda Yaşar Büyükanıt'ın rolüne soyunuyorlar. Pazartesi günü Meral Akşener'e karşı bildiri yayımlayacaklar. Savaş var 6'lı masada." ifadelerine yer verdi.
"AKŞENER'İN YAPTIĞI KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE HAKARETTİR"
Savcı Sayan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Meral Akşener 'Ben başbakanlık için kimse ile pazarlık yapmam. 1. parti olacağım' dedi. Bu ne demek aynı zamanda Kılıçdaroğlu ve CHP'ye hakarettir. Masada anlaşmazlık çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu masayı topladı. Hemen masadan sonra Ekrem İmamoğlu Bursa'ya gitti. İmamoğlu Ankara'ya gidecek mi gitmeyecek mi? Bunu bilmiyorum."