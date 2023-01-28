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    • 28.01.2023 20:47
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    • 28.01.2023 20:58
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    CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi! Aylar önce yaptığı açıklama ortaya çıktı: Erdoğan aday olabilir

    Seçimin 14 Mayıs'ta olacağının duyurulmasının ardından Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili algı operasyonuna başlayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini yalanladığı ortaya çıktı. Altına imza attığı toplantı metninde yer alan "Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." açıklamasının aksine Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın hukuken aday olabileceğini itiraf ettiği bir konuşmaya takvim.com.tr gündeme getiriyor.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Bay Kemal’in adaylık çelişkisi: Erdoğan aday olabilir

    23 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçim için tarihi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.




    KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN ADAY OLABİLİR | VİDEO İZLE

    Erdoğan, 14 Mayıs'ta seçim yapılması için meclisten gerekli çoğunlukla karar alınmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, aksi durumda yetkisini kullanarak süreci başlatacağını söyledi.

    Normal seçim tarihinin 18 Haziran olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ancak tarihi, hem Kurban Bayramı arifesine, Hac dönemine hem sınav takvimine hem de ilk ve orta öğretim tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Milletin talebini karşılama yanında, milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz" dedi.

        "14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasa'da belirtilen usullere mütenasip şekilde, ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz" diyen Erdoğan, "Bu tarih güncellemesini, Anayasa'ya göre 5'te 3 çoğunlukla Meclis yaparsa, memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp, süreci başlatacağız." ifadelerini kullandı.


        6'LI MASA ERDOĞAN'IN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ ALGIYA BAŞLADI
        Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından henüz aday çıkaramayan 6'lı masanın üyeleri farklı yollarla Başkan Erdoğan adaylığı üzerinden yeni bir tartışma başlattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelen ancak yine aday çıkaramayan 6'lı masanın üyeleri toplantı sonrası yaptıkları açıklamada Başkan Erdoğan'ın aday olmasının mümkün olmadığını ifade eden skandal bir açıklamaya imza attı.

        "TBMM YENİLEME KARARI ALMADIĞI MÜDDETÇE, ERDOĞAN'IN BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"
        Açıklamada, "Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." denildi.


        Yaşananlar sonrası arşiv araştırmasına başlayan Takvim.com.tr CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde altına imza attığı açıklamanın aksine Başkan Erdoğan'ın aday olabileceğini itiraf ettiği bir konuşmasını gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu, 18 Haziran'da düzenlenen İzmir'deki bir gençlik buluşmasında yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel bulunmadığını itiraf ediyor.

        "ERDOĞAN ADAY OLABİLİYOR"
        Kılıçdaroğlu, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla yaptığı açıklamada, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." dediği görülüyor.

            HABER CHP'NİN SİTESİNDE YER ALIYOR
            Kılıçdaroğlu'nun kendisini yalanladığı haber ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Gençlerle Buluştu" başlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesinde yer alıyor.

            BAKAN BOZDAĞ: "ADAYLIĞIN ÖNÜNDE ENGEL YOK"
            Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." demişti.

            Bozdağ, açıklamasında şunları söylemişti:

            "Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

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            Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi! Aylar önce yaptığı açıklama ortaya çıktı: Erdoğan aday olabilir
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