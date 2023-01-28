CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi! Aylar önce yaptığı açıklama ortaya çıktı: Erdoğan aday olabilir



6'LI MASA ERDOĞAN'IN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ ALGIYA BAŞLADI

Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından henüz aday çıkaramayan 6'lı masanın üyeleri farklı yollarla Başkan Erdoğan adaylığı üzerinden yeni bir tartışma başlattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelen ancak yine aday çıkaramayan 6'lı masanın üyeleri toplantı sonrası yaptıkları açıklamada Başkan Erdoğan'ın aday olmasının mümkün olmadığını ifade eden skandal bir açıklamaya imza attı.

"TBMM YENİLEME KARARI ALMADIĞI MÜDDETÇE, ERDOĞAN'IN BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Açıklamada, "Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." denildi.