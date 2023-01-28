CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi! Aylar önce yaptığı açıklama ortaya çıktı: Erdoğan aday olabilir

23 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçim için tarihi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.
Erdoğan, 14 Mayıs'ta seçim yapılması için meclisten gerekli çoğunlukla karar alınmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, aksi durumda yetkisini kullanarak süreci başlatacağını söyledi.
Normal seçim tarihinin 18 Haziran olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ancak tarihi, hem Kurban Bayramı arifesine, Hac dönemine hem sınav takvimine hem de ilk ve orta öğretim tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Milletin talebini karşılama yanında, milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz" dedi.