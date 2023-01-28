Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar







PARADAN ALTI SIFIR ATTIK MASADAN DA ATACAĞIZ

Şu kızımıza bak kızımıza nereden bulmuş bunu, "Paradan altı sıfır attık masadan da atacağız" demiş. Maşallah bu ne zeka bu dört dörtlük. Bizim atmamıza gerek yok zaten biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.

Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum tebrik ediyorum.

Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini kimse tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez .Denizlinin duası desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz.

Bu sevgi olmazsa, Denizli'deki bu buluşmalar olur muydu? Denizli teşkilatımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı bu gençlik, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yer güzel insanların sevgisine bizzat şahit olduk, vatandaşlarımızın coşkusu görülmeye değerdi. Deniz Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Deniz Hanım'ın ev sahipliği her şeye değerdi. Kendisine ve babasına teşekkür ediyorum. Bir siyasetçi için milletinin teveccühüne mazhar olmak dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizli'nin desteği bizimle olduğu müddetçe kimse bizi yıldıramaz.