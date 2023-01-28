Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bu gençlik var ya evelallah bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak.
PARADAN ALTI SIFIR ATTIK MASADAN DA ATACAĞIZ
Şu kızımıza bak kızımıza nereden bulmuş bunu, "Paradan altı sıfır attık masadan da atacağız" demiş. Maşallah bu ne zeka bu dört dörtlük. Bizim atmamıza gerek yok zaten biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.
Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.
Bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum tebrik ediyorum.
Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini kimse tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez .Denizlinin duası desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz.
Bu sevgi olmazsa, Denizli'deki bu buluşmalar olur muydu? Denizli teşkilatımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı bu gençlik, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yer güzel insanların sevgisine bizzat şahit olduk, vatandaşlarımızın coşkusu görülmeye değerdi. Deniz Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Deniz Hanım'ın ev sahipliği her şeye değerdi. Kendisine ve babasına teşekkür ediyorum. Bir siyasetçi için milletinin teveccühüne mazhar olmak dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizli'nin desteği bizimle olduğu müddetçe kimse bizi yıldıramaz.
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA METRO TEPKİSİ
Denizli bizim yanımızda dağ gibi durdukça, Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez. Şehrimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Bugün de tek bir açılışla yaptığımız açılışlarla toplam tutarı 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Onlar gidiyor, muslukları açıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Bazen yanına birilerini alıp 'Paris'tekinden daha güzel değil mi?' diyorlar. 'Bunun kaptanı yok mu?' diye soruyorlar, haberleri yok. AK Parti iktidarı kaptansız nice trenleri yola koyduk. Paris'in metrolarında yukardan yağmurlar akıyor. Rezillik. Bizim metromuz pırıl pırıl. Kağıthane'den İGA'ya açılışı yaptık metromuzu dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılır öğrenin.
Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun KIZILELMA'sı olarak görüyoruz.
Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ülkemizi paçasından aşağı çeken ne varsa hepsini tek tek ortadan kaldırdık. IMF'e olan borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik.
'Türkiye Yüzyılı' barışın, refahın, adaletin yüzyılıdır.
Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.