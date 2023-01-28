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    • Güncel
    • 28.01.2023 22:50
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    • 28.01.2023 23:07
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    CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e karşı Gençosman Killik üzerinden yeni hamle! 4 Şubat'ta adaylığını mı açıklayacak?

    11 kez bir araya gelip aday çıkaramayan 6'lı masada önümüzdeki günlerde yeni bir kriz bekliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 11. toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne bir kez daha set çekerek masanın açıklamasına 'halkın tercihleri' ifadesi koydurmuştu. Toplantı öncesi Cihan Paçacı hamlesi ile elini güçlendiren Akşener'e karşı Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik üzerinden yeni bir hamleye imza attı. Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. Öte yandan bugün Konya'ya giden Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında kendi PR çalışmasını yaptı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’den Akşener’e karşı yeni hamle!

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısında da aday çıkmadı. Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E KARŞI YENİ HAMLE | VİDEO İZLE



    Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak yorumlandı. Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.

    İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor. Durumun farkına varan yandaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'E KARŞI HAMLE
    Tüm bu gelişmeler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik üzerinden Akşener'e karşı yeni bir hamle yaptı.


    KİLLİK'TEN 4 ŞUBAT PAYLAŞIMI
    Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.


        Geçtiğimiz günlerde siyaset kulisleri ve CHP yandaşı medyada yer alan haberlerde 6'lı masanın adayının 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı iddia edilmişti. Killik'in paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

        "EHLİBEYT SOYUNDAN GELİYORUM" İDDİASI
        Öte yandan adaylık için her yolu deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında kendi PR çalışmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, Konya'da bulunan soyundan geldiğini iddia ettiği Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ziyaret etti. Burada kendisinin ehlibeyt soyundan geldiğini iddia eden bir metin okutan Kılıçdaroğlu, videoyu "Duygulanmamak mümkün değil…" başlığıyla paylaştı.

        EHLİBEYT SOYUNDAN GELİYORUM VİDEOSU

        Kendi PR çalışmasına merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da alet eden Kılıçdaroğlu kendisini parlatan ismin, "Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı." sözlerini sakin bir şekilde dinledi.



        Kılıçdaroğlu'nun paylaşıma tepki gösterenler tweet'in altında "'Ey millet bakın ben daha Müslümanım, bana oy ver' diye yarışacaklar diyen biri aklıma geldi." diyerek CHP liderine tepki gösterdi.

            SEYYİDLİK İDDİASI İÇİN KİTAP YAZDIRDI
            CHP'nin İslam düşmanı kimliğinin aksine hareket ettiğini kanıtlamaya çalışan Kılıçdaroğlu farklı tiyatrolarla halkın dini duygularını istismar etmeye çalışıyor. İslam dinine karşı her türlü sapkınlığın yanında yer alan, belediyelerinde LGBT'lilere iş veren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal adıyla eski CHP Milletvekili Ensar Söğüt'e kitap yazdırmıştı.

            YANDAŞ MEDYADA REKLAM
            Konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk,"Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konya Akşehir'de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayranî'nin akrabası, Kureyşan Ocağı mensubu olduğunu ve "Seyyid" soyundan geldiğini belgelerle ortaya koydu." diyerek kitabın reklamını yapmıştı.

            SEYYİP KUTUP'LA PR FOTOĞRAFI
            Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, her gittiği ilde PR çalışması yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Mısırlı yazar, müfessir ve düşünce adamı Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabını dikkatle incelediği fotoğraflar basına ve sosyal medyaya servis edilmişti.
                Bay Kemal’in adaylık çelişkisi: Erdoğan aday olabilir
                Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e karşı Gençosman Killik üzerinden yeni hamle! 4 Şubat'ta adaylığını mı açıklayacak?
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