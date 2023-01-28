CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e karşı Gençosman Killik üzerinden yeni hamle! 4 Şubat'ta adaylığını mı açıklayacak?

"EHLİBEYT SOYUNDAN GELİYORUM" İDDİASI

Öte yandan adaylık için her yolu deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında kendi PR çalışmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, Konya'da bulunan soyundan geldiğini iddia ettiği Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ziyaret etti. Burada kendisinin ehlibeyt soyundan geldiğini iddia eden bir metin okutan Kılıçdaroğlu, videoyu "Duygulanmamak mümkün değil…" başlığıyla paylaştı.

EHLİBEYT SOYUNDAN GELİYORUM VİDEOSU

Kendi PR çalışmasına merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da alet eden Kılıçdaroğlu kendisini parlatan ismin, "Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı." sözlerini sakin bir şekilde dinledi.