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CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e karşı Gençosman Killik üzerinden yeni hamle!

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e karşı Gençosman Killik üzerinden yeni hamle!
28.01.2023 22:45

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11 kez bir araya gelip aday çıkaramayan 6'lı masada önümüzdeki günlerde yeni bir kriz bekliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 11. toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne bir kez daha set çekerek masanın açıklamasına 'halkın tercihleri' ifadesi koydurmuştu. Toplantı öncesi Cihan Paçacı hamlesi ile elini güçlendiren Akşener'e karşı Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik üzerinden yeni bir hamleye imza attı. Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. Öte yandan bugün Konya'ya giden Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında kendi PR çalışmasını yaptı.

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