Meral Akşener - İYİ Parti - FETÖ üçgeni! Şaibeli temaslar sinsi adımlar...

Akşener'in siyaset sahnesinde attığı şaibeli adımlar ve bugün küreselciler adına çektiği operasyon...

Meral Akşener DYP, MHP ve İyi Parti gittiği her yerde kavga ve bölünmelere sebep oldu.

1994 yerel seçimlerinde DYP'den İzmit Belediye Başkan adayı oldu. Seçilemedi. 1995 yılında DYP'den Kocaeli, 1999 yılında da İstanbul Milletvekili seçildi. 8 Kasım 1996 - 30 Haziran 1997 arasında İçişleri Bakanlığı yaptı. Bu dönemde FETÖ'cü polisler hızla yükseldi.

"BAKANLIĞINI FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İSTEDİ"

FETÖ'nün bir dönem en etkili isimlerinden olan ve daha örgütü deşifre eden Nurettin Veren, Akşener'le ilgili önemli bir açıklama yapmıştı.

CNN Türk yayınına katılan Veren, Akşener'in ıslak imzalı mektubu göstererek şunları söyledi: "Tansu Çiller zamanında Meral Akşener'in bakan olması için, Işılay Saygın'ın -milletvekilydi 15 sene ama hiç milletvekili olmadı- ve Ufuk Söylemez'in bakan olması için ben rica ettim Hoca'nın şeyiyle... Belki o (Akşener) bilmiyor olabilir.Fakat ona şunu sormak lazım milletvekili olmadığı halde pat diye nasıl bakan oldu? Orada (mektupta) Benim şeyimle ilgili göstermiş olduğunuz yakın destek ve ilginize teşekkür ederim diyor. Ben Nuurettin Veren olarak bir şeyin başındayım. Teşekkür adres,i de Samanyolu Televizyonu adresi. O gün 93-95 yıllarında arkasında cemaatin desteği vardı."

Meral Akşener, Fetullah Gülen'i İçişleri Bakanı iken Altunizade'deki evinde ziyaret ettiğini de şu sözlerle itiraf etmişti:

"Ben Fetullah Gülen'i İçişleri Bakanı iken (...) Altunizade'deki evde ziyarette gördüm."

FETÖ'YE ÖVGÜ

4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının final gecesine katılan Akşener burada konuşma da yapmıştı:

"Programın başından beri izliyorum. Her din, her renk, her dilden çocuklarımız vardı. Sizin alkışlarınızı, coşkunuzu dinledim. Ve Sayın Fetullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da Afrika kökenli Müslümanlar Türkiye'ye geldikleri zaman bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında Amerika'da sayın Gülen'le bir araya geliklerinde bir söz söylüyorlarmış. Diyorlar ki dünyanın her tarafından Müslüman ülkelere gittik ağırlandık. Ama hep farklı olduğumuzu, düşündük öyle davranıldı. Bir tek sizin arkadaşlarınız öyle davranmadı. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz."

FETÖ'CÜ EMRE USLU İLE YAZIŞMALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Twitter'da, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları sildiği ortaya çıkmıştı.

Meral Akşener, Emre Uslu'nun, 20 Temmuz 2013'te Twitter'da yazdığı "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu:))" şeklindeki açıklamasına, "Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, Uslu'nun, "Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?" şeklindeki sorusuna ise, "Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))" demişti.



USLU'NUN CEVAPLARI DURUYOR

FETÖ'cü Emre Uslu'nun Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını yıllar öncesinden açıklaması dikkat çekici bulunmuştu.



İŞTE O YAZIŞMA

Emre Uslu ile Meral Akşener'in karşılıklı yazışmaları şöyle:

EMRE USLU: "Bugün pozitif takılacağım nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ne var etrafta pozitif?"

MERAL AKŞENER: Siz bulamaz iseniz biz ne yapalım:))

EMRE USLU: Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?

MERAL AKŞENER: Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))

EMRE USLU: Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))

EMRE USLU: Siz 28 Şubat'ın tek pozitif kişisiydiniz bizim için...

MERAL AKŞENER: Allah razı olsun.

MHP'Yİ BÖLEREK ALTILI MASA'YA KATILDI

2001 yılında MHP'ye geçen Meral Akşener 2007 yılı seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Kazanamadı. Haziran 2015'te tekrar vekil seçildi. Kasım 2015 seçimlerinde ise vekil adayı yapılmadı. MHP'nin az oy almasını bahane ederek MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye karşı kazan kaldırdı.

Olaylı kongre girişiminden sonra 8 Eylül 2016 tarihinde partiden ihraç edildi. Buna itiraz etti. 2016 darbe girişiminin bastırılmasının ardından harekete geçerek Bahçeli'ye bayrak açtı. MHP'yi böldü.

ABD VE BATI'YA GÖZ KIRPARAK CHP DESTEĞİYLE MECLİS'E GİRDİ

MHP'deki muhaliflerin içinden birden sıyrılarak genel başkanlığını dayattı. Bir süre sonra kendisiyle birlikte hareket edenleri tasfiye ederek İyi Parti'ye hakim oldu. ABD ve Batı'ya göz kırpan siyasetler izlemeye başladı. CHP'nin desteğiyle Meclis'te grup kurdu.

Altılı Masa'da yer aldı. Biden'ın "kilit partisi" terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye göz kırptı. HDP'yi yumuşatarak tabana kabul ettirmeye çalıştı.

6'LI MASADA KÜRESELCİLER ADINA HDP İLE OPERASYON

6'lı masanın adaylık savaşında en büyük ortağı Meral Akşener'den çoğu kez açıkça veto yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gol de gizli destekçi HDPKK'dan geldi.

Kendi adayını çıkaracağını duyuran HDPKK'nın temel amacı Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak yeniden Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak. Durumdan hoşnut olacak isimlerin başında ise İP Genel Başkanı Meral Akşener geliyor.

BAY KEMAL'E OPERASYON

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP'nin kendi adayımızla seçime katılacağız çıkışının perde arkasını araladı.

Övür'ün Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonu masaya yatırdığı yazısından yer alan önemli bölümler şu şekilde:

Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor. O taktik sayesinde de gerçek sorunlar gölgeleniyor. Tabii buna paralel masada bir de gerçek aday kavgası var ve hâlâ nokta konmuş değil.