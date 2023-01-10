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    • 10.01.2023 12:47
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    Meral Akşener - İYİ Parti - FETÖ üçgeni! Şaibeli temaslar sinsi adımlar...

    Geçmişte FETÖ'cüler için kullanılan 'haşhaşi' ifadesini 'çok ağır' bulduğunu belirterek rahatsız olduğunu söyleyen Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin FETÖ temasları yeniden gündemde... İYİ Parti'den ayrılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan 'Akşener FETÖ'cülerin önünü açtı' itirafı da bu temasların şaibesini kanıtlar nitelikteydi... İşte Meral Akşener'in siyaset sahnesinde attığı şaibeli adımlar FETÖ temasları ve bugün küreselciler adına çektiği operasyon...

    takvim.com.tr
    Şeytan üçgeni!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin FETÖ ile olan bağı yeniden gündeme geldi.

    FETÖ'cülerin defalarca övgüler dizdiği Meral Akşener sinsi örgüt için kullanılan 'haşhaşi' ifadesinden rahatsız olduğunu belirtmiş ve "Çok ağır kelimelerle bir grup itham ediliyor. Allah muhafaza bunlar gerilime neden olur" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

    Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin FETÖ ile olan teması son günlerde yeniden gündeme geldi.

    ÜMİT ÖZDAĞ'IN İTİRAFI: FETÖ'CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI
    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek İYİ Parti'den istifa eden ve Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında FETÖ konusunda çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.


    "AKŞENER FETÖ'CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI"
    Akşener ile birlikte İYİ Parti'yi kurduklarını söyleyen Özdağ, Akşener'in FETÖ'ye karşı titiz davranmadığını belirterek, "Hatta önlerini açtı." dedi.




    "BUĞRA KAVUNCU'DAN BAŞKA FETÖ'CÜLER DE VAR ONLAR DA ORTAYA ÇIKACAK"
    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunun altını bir kez daha çizen Özdağ, "Sadece o değil başkaları da var zamanı gelince onlar da ortaya çıkacak. Partiyi kurduğumuzda 'Bunlar FETÖ'cü saldırıları' vardı. Bir reklam filmi çektik, Akşener ısrarla bu videonun yayınlanmasına izin vermedi. O videodakilerden hiç kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

    Akşener'in siyaset sahnesinde attığı şaibeli adımlar ve bugün küreselciler adına çektiği operasyon...

    Meral Akşener DYP, MHP ve İyi Parti gittiği her yerde kavga ve bölünmelere sebep oldu.

    1994 yerel seçimlerinde DYP'den İzmit Belediye Başkan adayı oldu. Seçilemedi. 1995 yılında DYP'den Kocaeli, 1999 yılında da İstanbul Milletvekili seçildi. 8 Kasım 1996 - 30 Haziran 1997 arasında İçişleri Bakanlığı yaptı. Bu dönemde FETÖ'cü polisler hızla yükseldi.

    "BAKANLIĞINI FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İSTEDİ"
    FETÖ'nün bir dönem en etkili isimlerinden olan ve daha örgütü deşifre eden Nurettin Veren, Akşener'le ilgili önemli bir açıklama yapmıştı.

    CNN Türk yayınına katılan Veren, Akşener'in ıslak imzalı mektubu göstererek şunları söyledi: "Tansu Çiller zamanında Meral Akşener'in bakan olması için, Işılay Saygın'ın -milletvekilydi 15 sene ama hiç milletvekili olmadı- ve Ufuk Söylemez'in bakan olması için ben rica ettim Hoca'nın şeyiyle... Belki o (Akşener) bilmiyor olabilir.Fakat ona şunu sormak lazım milletvekili olmadığı halde pat diye nasıl bakan oldu? Orada (mektupta) Benim şeyimle ilgili göstermiş olduğunuz yakın destek ve ilginize teşekkür ederim diyor. Ben Nuurettin Veren olarak bir şeyin başındayım. Teşekkür adres,i de Samanyolu Televizyonu adresi. O gün 93-95 yıllarında arkasında cemaatin desteği vardı."

    Meral Akşener, Fetullah Gülen'i İçişleri Bakanı iken Altunizade'deki evinde ziyaret ettiğini de şu sözlerle itiraf etmişti:

    "Ben Fetullah Gülen'i İçişleri Bakanı iken (...) Altunizade'deki evde ziyarette gördüm."

    FETÖ'YE ÖVGÜ
    4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının final gecesine katılan Akşener burada konuşma da yapmıştı:

    "Programın başından beri izliyorum. Her din, her renk, her dilden çocuklarımız vardı. Sizin alkışlarınızı, coşkunuzu dinledim. Ve Sayın Fetullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da Afrika kökenli Müslümanlar Türkiye'ye geldikleri zaman bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında Amerika'da sayın Gülen'le bir araya geliklerinde bir söz söylüyorlarmış. Diyorlar ki dünyanın her tarafından Müslüman ülkelere gittik ağırlandık. Ama hep farklı olduğumuzu, düşündük öyle davranıldı. Bir tek sizin arkadaşlarınız öyle davranmadı. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz."

    FETÖ'CÜ EMRE USLU İLE YAZIŞMALAR
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Twitter'da, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları sildiği ortaya çıkmıştı.

    Meral Akşener, Emre Uslu'nun, 20 Temmuz 2013'te Twitter'da yazdığı "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu:))" şeklindeki açıklamasına, "Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

    Akşener, Uslu'nun, "Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?" şeklindeki sorusuna ise, "Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))" demişti.

    USLU'NUN CEVAPLARI DURUYOR
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını yıllar öncesinden açıklaması dikkat çekici bulunmuştu.

    İŞTE O YAZIŞMA

    Emre Uslu ile Meral Akşener'in karşılıklı yazışmaları şöyle:

    EMRE USLU: "Bugün pozitif takılacağım nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ne var etrafta pozitif?"

    MERAL AKŞENER: Siz bulamaz iseniz biz ne yapalım:))

    EMRE USLU: Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?

    MERAL AKŞENER: Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))

    EMRE USLU: Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))

    EMRE USLU: Siz 28 Şubat'ın tek pozitif kişisiydiniz bizim için...

    MERAL AKŞENER: Allah razı olsun.

    MHP'Yİ BÖLEREK ALTILI MASA'YA KATILDI
    2001 yılında MHP'ye geçen Meral Akşener 2007 yılı seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

    2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Kazanamadı. Haziran 2015'te tekrar vekil seçildi. Kasım 2015 seçimlerinde ise vekil adayı yapılmadı. MHP'nin az oy almasını bahane ederek MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye karşı kazan kaldırdı.

    Olaylı kongre girişiminden sonra 8 Eylül 2016 tarihinde partiden ihraç edildi. Buna itiraz etti. 2016 darbe girişiminin bastırılmasının ardından harekete geçerek Bahçeli'ye bayrak açtı. MHP'yi böldü.

    ABD VE BATI'YA GÖZ KIRPARAK CHP DESTEĞİYLE MECLİS'E GİRDİ
    MHP'deki muhaliflerin içinden birden sıyrılarak genel başkanlığını dayattı. Bir süre sonra kendisiyle birlikte hareket edenleri tasfiye ederek İyi Parti'ye hakim oldu. ABD ve Batı'ya göz kırpan siyasetler izlemeye başladı. CHP'nin desteğiyle Meclis'te grup kurdu.

    Altılı Masa'da yer aldı. Biden'ın "kilit partisi" terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye göz kırptı. HDP'yi yumuşatarak tabana kabul ettirmeye çalıştı.

    6'LI MASADA KÜRESELCİLER ADINA HDP İLE OPERASYON
    6'lı masanın adaylık savaşında en büyük ortağı Meral Akşener'den çoğu kez açıkça veto yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gol de gizli destekçi HDPKK'dan geldi.

    Kendi adayını çıkaracağını duyuran HDPKK'nın temel amacı Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak yeniden Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak. Durumdan hoşnut olacak isimlerin başında ise İP Genel Başkanı Meral Akşener geliyor.

    BAY KEMAL'E OPERASYON
    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP'nin kendi adayımızla seçime katılacağız çıkışının perde arkasını araladı.

    Övür'ün Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonu masaya yatırdığı yazısından yer alan önemli bölümler şu şekilde:
    Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor. O taktik sayesinde de gerçek sorunlar gölgeleniyor. Tabii buna paralel masada bir de gerçek aday kavgası var ve hâlâ nokta konmuş değil.

    ARKA PLANDA KAVGA DEVAM EDİYOR
    Akşener-İmamoğlu ikilisi geri adım atmış gibi görünse de arka planda kavga devam ediyor.

        Şimdi bu kavgaya masanın yedinci ayağı HDP de müdahil oldu. Masaya alınmadığı halde bugüne kadar nedense aday göstermeyen HDP, birden devreye girdi ve Pervin Buldan, meydan okurcasına "Biz de aday çıkaracağız" dedi.

        KANDİL-WASHİNGTON HATTI
        Aday çıkarırlar mı göreceğiz ama masaya alınmayacaklarını, açık pazarlık yapamayacaklarını onlar da biliyor. Çünkü HDP'nin Kandil'den, Kandil'in de Washington'dan bağımsız davranma ihtimali yok. Masa da bunu farkında ve üstlenemiyor. Tabii tek bağlantı yolu da bu kanal değil.

        Sahi Washington altılı masayı sadece izlemekle mi yetiniyor? Biden ve zehir akıtan adamları, büyükelçileri, küresel lobileri boş mu oturuyor?
        Mesela Kandil'deki adamları boş oturmuyor.

        PKK'DAN SEÇİM ÇALIŞMASI
        PKK elebaşı Duran Kalkan korku içinde bakın neler anlatıyor:
        "Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli... Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz."

        Pervasızlığa bakar mısınız? Kendi yürüttükleri terör saldırılarını bile "seçim" çalışmalarından ayrı tutmuyor. Bu yüzden telaşla uyarıyor:
        "Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Tarihe gömmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım."

            Gördüğünüz gibi PKK baronu, tam altılı masanın ve foncu medyanın ortak, "Erdoğan'ı devirmek" hissiyatını seslendiriyor. Onlar da bunu, PKK-HDP ilişkisini dert etmeyerek ve görmezden gelerek cevapsız bırakmıyor.

            KILIÇDAROĞLU'NUN İPİ ÇEKİLİYOR!
            İşte HDP'nin "Biz de adayımızı çıkaracağız" çıkışına bu pencereden bakmak geriyor. Bu çıkış tesadüfi değil.

            Dertleri de pazarlık yapmak veya birilerinin dediği gibi masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek değil, tam tersine icazet verilmeyen Kılıçdaroğlu'nun hesabını bozmaktır. Daha doğrusu, güç kaybeden Akşener-İmamoğlu ikilisine yine bir fırsat sunmaktır.

            KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNİ ADAYI: İMAMOĞLU
            Siz bakmayın, HDP'lilerin Akşener'le, Akşener'in de HDP'yle kavgasına... O ilişkideki kilit isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur ve küresel güç merkezleri hâlâ onun adaylığının peşinde.

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            AKŞENER EVDEN ÇIKMADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yakınında oturduğu biliniyor. Akşener hain darbe girişimi sonrası verdiği röportajda, "15 Temmuz gecesi evimdeydim. Beylerbeyi'nde." ifadelerini kullanmıştı.

            AKŞENER 15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİ?
            Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih etmişti.

                FETÖ AĞZIYLA SKANDAL AÇIKLAMA
                İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi geçtiğimiz aylarda da FETÖ'ye selam göndermişti. Bahşi, FETÖ ağzıyla konuşarak hain darbe girişimi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı."

                AKŞENER'İN DANIŞMANI MURAT İDE'NİN FETÖ TWEETLERİ!
                Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin FETÖ ve FETÖ'cülerle ilgili çok sayıda tweeti ortaya çıkmıştı.

                Murat İde'nin tweetlerinde FETÖ kurumlarına destek verdiği, FETÖ'cülerle içli dışlı olduğu görüldü.

                Zaman zaman çeşitli kanallar aracılığıyla destek tweetleri de yazan Murat İde'nin, FETÖ'nün kapatılan yayın organı KANALTÜRK'ün müdavimi olduğu görüldü.
                Ayrıca Murat İde'nin, FETÖ'cü polis müdürü Emre Uslu'ya Fetullah Gülen'den "Hoca" diye bahsederek tweetler attığı da görüldü.

                İşte Akşener'in Danışmanı Murat İde'nin Çok Konuşulacak FETÖ tweetleri:

                MEHMET BARANSU KARDEŞ

                Mehmet Baransu'dan "kardeş" diye bahseden Murat İde, 2011 yılında Baransu'nun "19.07" gününü kutladı. 19 Temmuz'un anlamı araştırılınca 19 Temmuz 2010'un Balyoz kumpası iddianamesinin kabul edildiği gün olduğu görüldü. Ayrıca 2011 yılında FETÖ'nün Fenerbahçe'ye uyguladığı şike kumpası da aynı gün başlamıştı. "19.07" şike kumpasına müdahil olan Mehmet Baransu'ya "Fenerbahçeliler Günü" mesajı olarak da anlaşıldı.

                Murat İde, Baransu Kardeşi tutuklanınca ise yardımına ilk koşan isimlerden oldu. FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun tutuklanmasının ardından Murat İde "Mehmet Baransu tutuklandı. Ve Anladım ki hukuk ve medya birgün herkese lazım. Haysiyet cellatlığı yapmayıp HUKUK diyeceğim." diye tweet attı.

                    HOCA ÖYLE DİYORSA ANLAMIŞ GİBİ YAPCAZ

                    Murat İde'nin FETÖ'cü sözde gazeteciler ile ilişkisi ise BARANSU ile sınırlı değil. Emre Uslu'ya bir konuda cevap yazan Murat İde "@EmreUslu Vallahi anlamadım. Ama hoca öyle diyorsa anlamış gibi yapacağız." dedi.

                    FETÖ KANALINA OPERASYONA "ZULÜM" DEMİŞ

                    Murat İde'nin FETÖ'ye yapılan bütün operasyonlarda bir şekilde bir yerden ortaya çıktığı görüldü. FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV ve Bugün TV'ye verilen cezalara "ZULÜM" dedi. İde açıklamasında "Zulme Karşı Duruş bunu gerektirir. Bugün TV ile Samanyolu TV ile ortak yayın yapacağız." dedi. Ayrıca Murat İde'nin, Samanyolu Haber'de programlara çıkmaktan da çekinmediği görüldü.

                    FETÖ'NÜN KANALTÜRK'ÜNÜN MÜDAVİMİ

                    FETÖ'nün kapatılan yayın organı Kanaltürk'e ise Murat İde'nin yüzlerce defa çıktığı öğrenildi. Murat ide'nin Kanaltürk'n "Kıdemli Yorumcusu" olduğu anlaşıldı. FETÖ'nün Türkiye ile ilgili meselelerde Murat İde'nin yorumculuğuna ve fikirlerine başvurduğu görüldü.

                        15 TEMMUZ GECESİ: "PARALEL TAKINTISINA BAĞLAMAYIN, CAMİLERDEN SELA TEHLİKELİ"

                        Murat İde 15 Temmuz gecesi de kendisini gösterdi. İde, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütüne ve hain darbe girişimine karşı durmak yerine "Tabloyu Paralel Takıntısına Bağlamayın" dedi. Murat İde tweetlerine "Camilerden Sela Tehlikeli İŞ" diyerek devam etti.

                        İYİ PARTİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ!

                        FETÖ bağlantılarıyla sık sık gündeme gelen İYİ Parti'de bu ilk skandal değil. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın FETÖ'nün yönettiği Kronos isimli sitede yapmış olduğu paylaşımlar da partinin FETÖ bağlantısının bir göstergesi olmuştu. Parti, İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.

                        İP'Lİ DURMUŞ YILMAZ FETÖ'NÜN YÖNETTİĞİ KRONOS KANALINA KONUŞMUŞTU!

                        Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos'la bir söyleşi gerçekleştirdi.

                        Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos'un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.



                            METHİYELER DİZDİLER
                            Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz'a övgüler dizerek başlıyor.

                            FETÖ'CÜNÜN YEĞENİ BUĞRA KAVUNCU İL BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR
                            Öte yandan 6 benzemezin masasında aday çatışması parti içi mücadelelere de yansıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ocak ayında düzenlenecek İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. FETÖ bağlantılarıyla tartışmaların merkezine oturan Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tavrıyla CHP'nin de tepkisini çekmişti.

                            BU SÖZLERİM VEDA DEĞİL
                            İP'li Kavuncu, parti teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda kararını açıklamıştı.

                            Kavuncu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
                            Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim.

                            Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.

                            Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız. Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul'da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak İstanbul'un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim.


                            İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.

                                Katıldığı bir televizyon kanalında, "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.

                                AKŞENER GÖREVDEN ALACAK
                                Aynı tarihlerde A Haber'de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını söylemişti.

                                Mahmut Övür'den bomba iddia: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak VIDEO


                                "AKŞENER, BUĞRA KAVUNCU'YU GÖREVDEN ALACAK"
                                Övür, "Buğra Kavuncu veliaht ilan edilen bir adam. Ben yarın köşe yazımda yazdım, görevden önümüzdeki günlerde alınacak. Yerine gelecek kişinin de belli olduğu söyleniyor." demişti.

                                Konuyu köşesine taşıyan Övür, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

                                Bu arada altılı masayı kilitleyen Akşener, partisindeki siyasi değişiklikleri de devam ettiriyor. Daha önce Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi partide ağırlığı olan "milliyetçi" isimleri sürpriz bir biçimde değiştirmiş ve kimsenin de sesi çıkmamıştı. Bugünlerde yapacağı beklenen değişiklik de ötekiler kadar sürpriz olacak gibi.



                                VELİAHT İÇİN SÜRPRİZ ÖTESİ BİR ŞEY
                                Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor.
                                İstanbul il başkanlığından "merkeze" çekilmek bir veliaht için sürpriz ötesi bir şey.

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                                KAVUNCU HAKKINDAKİ FETÖ İDDİALARI
                                Kavuncu'nun adı FETÖ iddialarına karışmış, son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu.

                                Daha önce İYİ Parti'nin ağır toplarından olan Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.



                                    AKŞENER'İN PRENSİ KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
                                    Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.

                                    İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

                                    Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.



                                    FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
                                    FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

                                    Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

                                    Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.



                                    Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

                                        FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN HESABI KESİLDİ: 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
                                        Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada 8 Kasım 2021'de karar açıklanmıştı.

                                        FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





                                        Eski İstihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
                                            Şeytan üçgeni!
                                            Haberler Güncel Meral Akşener - İYİ Parti - FETÖ üçgeni! Şaibeli temaslar sinsi adımlar...
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