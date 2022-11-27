İYİ Partili Feridun Bahşi'den FETÖ ağzıyla skandal açıklama! 15 Temmuz hain darbe girişimi için bakın ne dedi

AKŞENER'İN DANIŞMANI MURAT İDE'DEN HOCA PAYLAŞIMI

Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin FETÖ ve FETÖ'cülerle ilgili çok sayıda tweeti ortaya çıktı. Murat İde'nin tweetlerinde FETÖ kurumlarına destek verdiği, FETÖ'cülerle içli dışlı olduğu görüldü. Murat İde'nin FETÖ tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman çeşitli kanallar aracılığıyla destek tweetleri de yazan Murat İde'nin, FETÖ'nün kapatılan yayın organı KANALTÜRK'ün müdavimi olduğu görüldü.

Ayrıca Murat İde'nin, FETÖ'cü polis müdürü Emre Uslu'ya Fetullah Gülen'den "Hoca" diye bahsederek tweetler attığı da görüldü.

İşte Akşener'in Danışmanı Murat İde'nin Çok Konuşulacak FETÖ tweetleri:

MEHMET BARANSU KARDEŞ

Mehmet Baransu'dan "kardeş" diye bahseden Murat İde, 2011 yılında Baransu'nun "19.07" gününü kutladı. 19 Temmuz'un anlamı araştırılınca 19 Temmuz 2010'un Balyoz kumpası iddianamesinin kabul edildiği gün olduğu görüldü. Ayrıca 2011 yılında FETÖ'nün Fenerbahçe'ye uyguladığı şike kumpası da aynı gün başlamıştı. "19.07" şike kumpasına müdahil olan Mehmet Baransu'ya "Fenerbahçeliler Günü" mesajı olarak da anlaşıldı.