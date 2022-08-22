İYİ Parti, uzun süredir adaylığı için kampanya yürüten ve partisinden çok sayıda yöneticiye kendi isminin zikrettirerek kamuoyu yoklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto etti. İYİ Parti, adaylık konusunda kendileri adına ibrenin Mansur Yavaş'tan yana olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bu açıklamalara karşılık, dün altı muhalefet partisinin bir araya geldiği Liderler Buluşması'nı hatırlatarak, "Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir." dedi.

EN ÇOK DUYDUĞUMUZ İSİM MANSUR BAŞKAN

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.