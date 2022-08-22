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    • 22.08.2022 21:20
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    • 22.08.2022 21:20
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    CHP'den ortağı İYİ Parti'ye 'Yavaş' uyarısı: Belediye başkanımızdır

    6 benzemezin bir araya geldiği toplantılarının sonuncusundan da sonuç çıkmadı. Adaylık krizi ayyuka çıkarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabaları bir kez daha diğer ortaklarının vetosuna takıldı. Parti içindeki desteğine karşın Kılıçdaroğlu, son olarak İYİ Parti tarafından da geri çevrildi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,adaylık konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir. Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir" diyerek Yavaş'ın adaylığı konusundaki parti kararını açıkca belirtti.

    İYİ Parti’ye ’Yavaş’ uyarısı: Belediye başkanımızdır

    İYİ Parti, uzun süredir adaylığı için kampanya yürüten ve partisinden çok sayıda yöneticiye kendi isminin zikrettirerek kamuoyu yoklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto etti. İYİ Parti, adaylık konusunda kendileri adına ibrenin Mansur Yavaş'tan yana olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bu açıklamalara karşılık, dün altı muhalefet partisinin bir araya geldiği Liderler Buluşması'nı hatırlatarak, "Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir." dedi.

    EN ÇOK DUYDUĞUMUZ İSİM MANSUR BAŞKAN
    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

    "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu da cevapladı.

    Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:
    Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.

    SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLİYOR
    Öztrak, altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunu dünkü altılı masa toplantısında ele alıp almadığı sorusu cevapladı.

    Öztrak, şunları söyledi:
    Sürecin nasıl işleyeceğini baştan beri altı parti de açıklıyor. Seçim kararı alınsın, eğer isim çok merak ediliyorsa ismin o zaman açıklanacağı defalarca söylendi. Süreç gayet güzel işleyecek.

    Seçim öncesi seçim dönemi, seçim günü, seçim sonrası tüm süreçlerde dün birlikte yol yürüme kararı çıkmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır. Daha önce taahhüt edildiği gibi.

    Bundan sonraki toplantı 2 Ekim'de saat 14.00'te, Genel Merkezimizde yapılacak. Süreç tıkır tıkır işliyor, işlemeye devam edecek.

    Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak, değerlendirmesi soruldu.

        ADAYIMIZ ALTI MASADA BELİRLENECEKTİR
        Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak." şeklinde konuştu.

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