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    • Güncel
    • 27.11.2021 15:34
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    • 27.11.2021 15:34
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    CIA-FETÖ-Fondaş operasyonu: 'İP'i elinde tutanlar dayısı FETÖ'cü casus olan İyi Partili Buğra Kavuncu'yu sahneye sürdü

    Ümit Özdağ İyi Parti'de siyaset yaptığı dönemde İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış iddialar sonrası Kavuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. FETÖ'cü dayısı Enver Altaylı'nın 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılması sonrası Kavuncu CIA-FETÖ-Fondaş medya operasyonu ile yeniden sahneye sürüldü. Türkiye'nin ekonomi yönetimini hedef alan Kavuncu, fondaş T24 adlı sözde bağımsız sitede skandal sözlerle Batı güzellemesi yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CIA-FETÖ-Fondaş operasyonu!

    Ümit Özdağ İyi Parti'de siyaset yaptığı dönemde İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış iddialar sonrası Kavuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı.


    FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN HESABI KESİLDİ: 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
    Kavuncu'nun dayısı olan ve FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı ise, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    CIA ve FETÖ bağlantıları ortaya çıkan Altaylı'nın, örgütün 2. adamı olan ve Türkiye imamı firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar ile bazı istihbaratçılarla çektirdiği fotoğraflar bilirkişi raporunda yer almıştı.




        CIA-FETÖ-FONDAŞ OPERASYONU


        FETÖ'nün elebaşı Gülen'in hastalandığı ve ölmesinin beklediği şu günlerde CIA -FETÖ-Fondaş operasyonuyla İyi Partili Buğra Kavuncu yeniden sahaya sürüldü.

        Türkiye'nin ekonomi yönetiminin hedef alındığı ve dolar kurunun dalgalı bir grafik çizdiği günümüzde Kavuncu, Türkiye'nin ekonomi politikalarını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Kavuncu, "Özgürlük ve güvenlik arasında gelecek: İklim, enerji ve uluslararası rekabet" başlıklı yazısının sonuç bölümünde Türkiye'nin ekonomi yönetimini hedef alırken asılsız iddialarla "Küçük Çin" modeli örnek alınıyor diyerek Batı güzellemesi yaptı.



        CIA VE FETÖ SÖZCÜLÜĞÜ
        Kavuncu, Türkiye'yi hedef aldığı yazısnda, "Giderek otoriterleşen, hukuktan uzaklaşan, kurumsallıktan sıyrılan bir rejimin, bu yapı içerisinde ekonomik olarak "Küçük Çin" modelini örnek alması, Türkiye gibi demokratik ve kurumsal yapısı uzun ve güçlü temellere dayanan bir kurumsallığın kabul edebileceği bir süreç değil.



            SKANDAL BENZETMELER
            Güçlü bir toplum mühendisliği ile despotizme varan uygulamalar, gittikçe gözetim toplumunu güçlendiren ve kış saati uygulaması ile üretim sürecini Sanayi Devrimi Avrupa'sındaki gibi karanlıklara hapseden bir yapı, geleceğin Türkiye'sinde yer almamalı.

            Makro düzeyde, şu gerçekle yeniden yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Çin, demokratik olmayan ülkeler için ekonomik anlamda bir model haline geliyor." ifadelerini kullandı.

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