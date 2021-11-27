CIA-FETÖ-Fondaş operasyonu: 'İP'i elinde tutanlar dayısı FETÖ'cü casus olan İyi Partili Buğra Kavuncu'yu sahneye sürdü

Ümit Özdağ İyi Parti'de siyaset yaptığı dönemde İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış iddialar sonrası Kavuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Ümit Özdağ İyi Parti'de siyaset yaptığı dönemde İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış iddialar sonrası Kavuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı.
CIA-FETÖ-FONDAŞ OPERASYONU
FETÖ'nün elebaşı Gülen'in hastalandığı ve ölmesinin beklediği şu günlerde CIA -FETÖ-Fondaş operasyonuyla İyi Partili Buğra Kavuncu yeniden sahaya sürüldü.
Türkiye'nin ekonomi yönetiminin hedef alındığı ve dolar kurunun dalgalı bir grafik çizdiği günümüzde Kavuncu, Türkiye'nin ekonomi politikalarını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Kavuncu, "Özgürlük ve güvenlik arasında gelecek: İklim, enerji ve uluslararası rekabet" başlıklı yazısının sonuç bölümünde Türkiye'nin ekonomi yönetimini hedef alırken asılsız iddialarla "Küçük Çin" modeli örnek alınıyor diyerek Batı güzellemesi yaptı.
CIA VE FETÖ SÖZCÜLÜĞÜ
Kavuncu, Türkiye'yi hedef aldığı yazısnda, "Giderek otoriterleşen, hukuktan uzaklaşan, kurumsallıktan sıyrılan bir rejimin, bu yapı içerisinde ekonomik olarak "Küçük Çin" modelini örnek alması, Türkiye gibi demokratik ve kurumsal yapısı uzun ve güçlü temellere dayanan bir kurumsallığın kabul edebileceği bir süreç değil.
SKANDAL BENZETMELER
Güçlü bir toplum mühendisliği ile despotizme varan uygulamalar, gittikçe gözetim toplumunu güçlendiren ve kış saati uygulaması ile üretim sürecini Sanayi Devrimi Avrupa'sındaki gibi karanlıklara hapseden bir yapı, geleceğin Türkiye'sinde yer almamalı.