CIA-FETÖ-Fondaş operasyonu: 'İP'i elinde tutanlar dayısı FETÖ'cü casus olan İyi Partili Buğra Kavuncu'yu sahneye sürdü





CIA VE FETÖ SÖZCÜLÜĞÜ

Kavuncu, Türkiye'yi hedef aldığı yazısnda, "Giderek otoriterleşen, hukuktan uzaklaşan, kurumsallıktan sıyrılan bir rejimin, bu yapı içerisinde ekonomik olarak "Küçük Çin" modelini örnek alması, Türkiye gibi demokratik ve kurumsal yapısı uzun ve güçlü temellere dayanan bir kurumsallığın kabul edebileceği bir süreç değil.