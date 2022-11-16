İP'de kazan kaynıyor! Meral Akşener'den çizik: FETÖ'cünün yeğeni Buğra Kavuncu, il başkanlığını bırakıyor

6 benzemezin masasında aday çatışması parti içi mücadelelere de yansıyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ocak ayında düzenlenecek İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. FETÖ bağlantılarıyla tartışmaların merkezine oturan Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığın karşı tavrıyla CHP'nin de tepkisini çekmitşi.
BU SÖZLERİM VEDA DEĞİL
İP'li Kavuncu, parti teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda kararını açıkladı.
Kavuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim.
Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.
Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız. Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul'da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak İstanbul'un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim.
KAVUNCU KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.
Katıldığı bir televizyon kanalında, "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.
AKŞENER GÖREVDEN ALACAK
A Haber'de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını söylemişti.