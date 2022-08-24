Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş çıkışına Meral Akşener'den jet düzeltme! "Kavuncu'nun açıklamaları hüküm cümlesi değildi"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.
KAVUNCU: EN ÇOK YAVAŞ'IN İSMİNİ DUYUYORUZ
"Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu da cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aylar önce yaptığı açıklamayla, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.