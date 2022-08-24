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    • Güncel
    • 24.08.2022 22:50
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    • 24.08.2022 23:25
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    Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş çıkışına Meral Akşener'den jet düzeltme! "Kavuncu'nun açıklamaları hüküm cümlesi değildi"

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Mansur Yavaş ismini duyduklarını söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık kapsını adeta kapatmışlardı. Bu açıklamadan sonra CHP ile İYİ Parti birbirine girerek CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya, "Bu çok büyük nezaketsizliktir" demişti. Bu çıkıştan sonra geri adım atan Meral Akşener, Buğra Kavuncu'nun sözlerine katılıdığı canlı yayında ayar vererek, "Kavuncu'nun açıklamaları hüküm cümlesi değildi" dedi.

    Meral Akşener’de Kavuncu’ya ayar

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.



    KAVUNCU: EN ÇOK YAVAŞ'IN İSMİNİ DUYUYORUZ
    "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu da cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.



    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aylar önce yaptığı açıklamayla, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.



        AKŞENER'DEN KAVUNCU'NUN SÖZLERİNE 'AYAR
        Tüm bu gelişmelere ve Kavuncu'nun gündem olan açıklamalarına katıldığı canlı yayında yanıt veren Akşener, Kavuncu'nun açıklamalarının 'hüküm cümlesi olmadığını' vurgulayarak, adaylık için isim belirlemediklerini söyledi.

        Meral Akşener'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına düzeltme | VİDEO

        "KAVUNCU'NUN AÇIKLAMALARI HÜKÜM CÜMLESİ DEĞİLDİ"
        Akşener 'Yavaş' iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Arkadaşlarımız mahalleleri gezerek insanları dinledi. En kapsamlı araştırma diyebiliriz. 'Sahada en çok kimin adı size söyleniyor' dendi; Kavuncu, 'Mansur Bey'in adı başta geliyor' dedi. 'Mansur Bey adaydır' gibi bir hüküm cümlesi değildi. Mansur Bey anketlerde de çok çıkıyor adı. 6'lı masa, belki de Millet İttifakı'na dönüşecek. Aday, ittifakın belirlediği bir kişi olacak. İYİ Parti'nin bütün mensupları arkasında duracak."



        CHP İLE İYİ PARTİ BİRBİRİNE GİRDİ
        CHP'li Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanlığı için sahada en çok Mansur Yavaş'ın ismini duyduklarını söyleyen İYİ Partili Buğra Kavuncu'yu eleştirerek, "Bu çok büyük nezaketsizliktir" demişti.

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        İkinci yarı başladı!
        Haberler Güncel Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş çıkışına Meral Akşener'den jet düzeltme! "Kavuncu'nun açıklamaları hüküm cümlesi değildi"
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