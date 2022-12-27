Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2022 23:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 23:54
    ABONE OL

    6'lı masa anlaşamadı! Ahmet Davutoğlu'ndan itiraf gibi sözler: İki aday çıkabilir

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada her gün yeni bir kaos yaşanıyor. Akşener - İmamoğlu ikilisinin Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu ve CHP Genel Merkezi'nin 'Kılıçdaroğlu' dayatması masayı yıkılmanın eşiğine getirirken bugün dikkat çeken 2 gelişme yaşandı. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'de olağanüstü toplanırken Ahmet Davutoğlu aday üzerinde anlaşamadıklarını itiraf etti. Ahmet Davutoğlu A planlarının tek aday olduğunu ancak 2 aday çıkarabileceklerini söyledi. İşte o gelişmeler ve masanın içine düştüğü kaos...

    takvim.com.tr
    1 aday bile çıkaramadılar

    CHP ve İYİ Partinin başını çektiği HDP'nin gizli ortak olarak destek verdiği 6+1'li yuvarlak masa kaos ortamından çıkamadı.

    Özellikle CHP içinde yaşanan adaylık çekişmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hamleleriyle açık bir savaşa dönmüşken bomba gelişmeler yaşandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır atışmalar sonrası Ahlatlıbel'de bir araya geldi.

    AHMET DAVUTOĞLU'NDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
    İki ismin 'hesaplaşacağı' konuşulurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan adaylık meselesine ilişkin boma bir itiraf gedi.

    2 ADAY ÇIKARABİLİRİZ
    Ahmet Davutoğlu yaklaşık 10 aydır toplanan masanın 1 adayı belirleyemediğini itiraf eden ifadeler kullandı.

    Davutoğlu A planlarının tek aday olduğunu belirtirken, "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." dedi.

    AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA MESAJI: İKİ LİDERİN MASAYI DAĞITMA HAKLARI YOK
    Davutoğlu sözlerinin devamında Akşener ve Kılıçdaroğlu'na net mesaj gönderdi. Davutoğlu, 6'lı masayı iki parti liderinin bozamacağını belirterek, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu.

    MASANIN YAŞADIĞI SON KAOS
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nu masaya son bomba olarak düştü.

    Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu öne çıkarırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener 'Fena çarparım' çıkışını yaptı.

        Akşener aynı konuşmasında "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha göstermişti.

        Yaşananlar sonrası iki isim masanın kurulduğu Ahlatlıbel'de biraraya geldi.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası taraflar açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.

        NEVŞİN MENGÜ: "AKŞENER AKŞAM 6'LI MASAYI DAĞITACAK"
        Öte yandan CHP yandaşı Nevşin Mengü Akşener-Kılıçdaroğlu toplantısı öncesi yaptığı canlı yayında, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek." ifadelerini kullandı.

        Masanın yaşadığı krizler artık yandaşları tarafından da yüksek sesle dillendirilmeye başlanırken zoraki ortaklığın daha ne kadar süreceği merak konusu oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yurdun ünlüleri, yurtta kalan gençlerle buluşuyor
        Haberler Güncel 6'lı masa anlaşamadı! Ahmet Davutoğlu'ndan itiraf gibi sözler: İki aday çıkabilir
            SON DAKİKA