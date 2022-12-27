6'lı masa anlaşamadı! Ahmet Davutoğlu'ndan itiraf gibi sözler: İki aday çıkabilir

CHP ve İYİ Partinin başını çektiği HDP'nin gizli ortak olarak destek verdiği 6+1'li yuvarlak masa kaos ortamından çıkamadı.
Özellikle CHP içinde yaşanan adaylık çekişmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hamleleriyle açık bir savaşa dönmüşken bomba gelişmeler yaşandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır atışmalar sonrası Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
AHMET DAVUTOĞLU'NDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
İki ismin 'hesaplaşacağı' konuşulurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan adaylık meselesine ilişkin boma bir itiraf gedi.
2 ADAY ÇIKARABİLİRİZ
Ahmet Davutoğlu yaklaşık 10 aydır toplanan masanın 1 adayı belirleyemediğini itiraf eden ifadeler kullandı.
Davutoğlu A planlarının tek aday olduğunu belirtirken, "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." dedi.
AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA MESAJI: İKİ LİDERİN MASAYI DAĞITMA HAKLARI YOK
Davutoğlu sözlerinin devamında Akşener ve Kılıçdaroğlu'na net mesaj gönderdi. Davutoğlu, 6'lı masayı iki parti liderinin bozamacağını belirterek, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu.
MASANIN YAŞADIĞI SON KAOS
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nu masaya son bomba olarak düştü.
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu öne çıkarırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener 'Fena çarparım' çıkışını yaptı.