6'lı masa anlaşamadı! Ahmet Davutoğlu'ndan itiraf gibi sözler: İki aday çıkabilir

Davutoğlu A planlarının tek aday olduğunu belirtirken, "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." dedi.

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA MESAJI: İKİ LİDERİN MASAYI DAĞITMA HAKLARI YOK

Davutoğlu sözlerinin devamında Akşener ve Kılıçdaroğlu'na net mesaj gönderdi. Davutoğlu, 6'lı masayı iki parti liderinin bozamacağını belirterek, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu.

MASANIN YAŞADIĞI SON KAOS

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nu masaya son bomba olarak düştü.

Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu öne çıkarırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener 'Fena çarparım' çıkışını yaptı.