Başkan Erdoğan'ın 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an gündem oldu! İşte aradaki fark...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998 yılında kendisine verilen 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.
1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu şiir yüzünden siyasi yasak ve hapis cezası verilen Başkan Erdoğan için "Artık muhtar bile olamaz" manşetleri atılmıştı.
Başkan Erdoğan'ın hapis kararını öğrendiği o anlar dün TV 100'de yeniden ekranlara geldi.
İSKİ AÇILIŞINDA CHP'YE YAKIN BARIŞ YARKADAŞ'TAN HAPİS CEZASINI ÖĞRENDİ
İSKİ'nin açılışında CHP'ye yakın Barış Yarkadaş tarafından kendisine verilen mahkeme kararını okuyan Başkan Erdoğan, hapis cezasını orada öğrenmiş oldu.
"YARGI SÜRECİ KESİNLEŞMEDEN AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU DEĞİL"
Kararı okuduktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan dönemin İBB Başkanı Erdoğan "Bununla ilgili yorum yapmam söz konusu değil. Savcı görevini yaptı. Bunun süreci vardır, yargı süreci kesinleşmeden açıklama yapmam doğru değil" ifadelerini kullandığı görülüyor.
SADECE ŞİİR OKUDUĞU İÇİN VERİLEN HAPİS CEZASI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerin dün TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yayınlanan bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın karara yaklaşım tarzı takdire şayan görüldü. Mahkemenin kararını "şov malzemesi" yapmak yerine, belediyedeki rutin işlerini denetlemek için görevinin gereğini yerine getirdi.
Başkan Erdoğan'ın o kadarı öğrendiği an | İZLE
Etrafında milyonların sevgisini kazanmış bir belediye başkanı olduğu halde ne yargıyı ne de toplumsal huzursuzluğu ateşleyecek bir adım atmayan Başkan Erdoğan, siyasi duruşuyla bugün halen daha hafızalardaki yerini koruyor.