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    • 21.12.2022 11:59
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    • 21.12.2022 12:21
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    Başkan Erdoğan'ın 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an gündem oldu! İşte aradaki fark...

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ettiği hakaret sonrası aldığı mahkumiyet kararı üzerinden giriştiği tiyatronun yankıları sürüyor... CHP'ye yakın isimler İmamoğlu'nun aldığı cezayı Başkan Erdoğan'ın 1998 yılında şiir okuduğu için aldığı siyasi yasak cezasına benzetmeye çalışırken ortaya çıkan görüntü aradaki farkı açık bir şekilde ortaya koyuyor. İmamoğlu-Akşener ikilisi hakaret sonrası alınan kararı 'çak yaparak' kutlarken Başkan Erdoğan ise şiir okuduğu için verilen haksız cezayı öğrendiği an yaptığı açıklama ve duruşuyla samimiyetini gösterirken yargıya olan saygısı da dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    Kocaman bir fark var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998 yılında kendisine verilen 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

    1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu şiir yüzünden siyasi yasak ve hapis cezası verilen Başkan Erdoğan için "Artık muhtar bile olamaz" manşetleri atılmıştı.

    Başkan Erdoğan'ın hapis kararını öğrendiği o anlar dün TV 100'de yeniden ekranlara geldi.

    İSKİ AÇILIŞINDA CHP'YE YAKIN BARIŞ YARKADAŞ'TAN HAPİS CEZASINI ÖĞRENDİ
    İSKİ'nin açılışında CHP'ye yakın Barış Yarkadaş tarafından kendisine verilen mahkeme kararını okuyan Başkan Erdoğan, hapis cezasını orada öğrenmiş oldu.

    "YARGI SÜRECİ KESİNLEŞMEDEN AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU DEĞİL"
    Kararı okuduktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan dönemin İBB Başkanı Erdoğan "Bununla ilgili yorum yapmam söz konusu değil. Savcı görevini yaptı. Bunun süreci vardır, yargı süreci kesinleşmeden açıklama yapmam doğru değil" ifadelerini kullandığı görülüyor.

    SADECE ŞİİR OKUDUĞU İÇİN VERİLEN HAPİS CEZASI
    CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerin dün TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yayınlanan bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın karara yaklaşım tarzı takdire şayan görüldü. Mahkemenin kararını "şov malzemesi" yapmak yerine, belediyedeki rutin işlerini denetlemek için görevinin gereğini yerine getirdi.

    Başkan Erdoğan'ın o kadarı öğrendiği an | İZLE

    Etrafında milyonların sevgisini kazanmış bir belediye başkanı olduğu halde ne yargıyı ne de toplumsal huzursuzluğu ateşleyecek bir adım atmayan Başkan Erdoğan, siyasi duruşuyla bugün halen daha hafızalardaki yerini koruyor.

        MAHKUMİYET KARARI HİZMET AŞKINA ENGEL OLAMADI
        Muhalif gazeteciler tarafından 98 yılında muhabirlik yaptığı süreçte İBB Başkanı Erdoğan'ın hapis cezasına rağmen, millete hizmet yolundan dönmediği aktarılıyor. Yarkadaş, Erdoğan'ın karar sonrası aracına binerek İBB bünyesindeki birimi denetlemeye gittiğini söyledi.

        İMAMOĞLU-AKŞENER İSE ŞOVA SOYUNDU
        Şimdi bir de günümüzde sergilenen tiyatroya dönelim...YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için hamle yapan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

        AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu'nun yanında durduğunu bir kez daha belli etti.

        İki isim Saraçhane'de buluşarak hakaret sonrası verilen cezayı gülücükler saçarak kutladı. Ekrem İmamoğlu'nun kararı öğrendiği an Akşener ile birlikte 'Çak' yaparak "Daha yeni başlıyoruz" mesajı vermesi sahnelenen tiyatroyu ve samimiyetsizliği ortaya koydu.

        FARK ORTADA
        CHP'ye yakın isimler İmamoğlu'nun aldığı cezayı henüz kesinleşmeden Başkan Erdoğan'ın 1998 yılında şiir okuduğu için aldığı siyasi yasak cezasına benzetmeye çalışırken ortaya çıkan görüntüler aradaki farkı açık bir şekilde ortaya çıktı.

        YARGIYA SAYGI
        Başkan Erdoğan'ın şiir okuduğu için haksız şekilde aldığı ceza sonrası söylediği "Yargı süreci kesinleşmeden açıklama yapmam doğru değil" sözleriyle yargıya saygısını orata koyarken tavrı ve sükuneti de dikkat çekti.

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞİİR OKUDUĞU İÇİN CEZA ALMIŞTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında Siirt'teki bir açık hava toplantısına katılmış ve kürsüde Ziya Gökalp'in 1913'te yayımlanmış 'Asker Duası' şiirini okumuştu. Gökalp bu şiiri I. Balkan Savaşı sırasında kaleme almış ve Halka Doğru dergisinde paylaşmıştı.

        Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, Erdoğan aleyhinde "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" yönünde bir iddianame hazırlamış ve devam eden süreçte 10 aylık hapis cezasına karar verilmişti.

        O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Erdoğan, Mart 1999'da görevinden ayrılarak Kırklareli'ndeki Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay hapiste kaldıktan sonra tahliyesine karar verildi.

        EKREM İMAMOĞLU YSK ÜYELERİNE HAKARET ETTİĞİ İÇİN CEZA ALDI
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın eski başkanı Sadi Güven'e ve YSK'nın 10 üyesine hakarette bulundu ve hakkında iddianame hazırlandı.

        Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararı çıktı. Ancak bu karar henüz kesin değil ve istinaf yolu açık.

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