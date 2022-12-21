Başkan Erdoğan'ın 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an gündem oldu! İşte aradaki fark...

SADECE ŞİİR OKUDUĞU İÇİN VERİLEN HAPİS CEZASI

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerin dün TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yayınlanan bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın karara yaklaşım tarzı takdire şayan görüldü. Mahkemenin kararını "şov malzemesi" yapmak yerine, belediyedeki rutin işlerini denetlemek için görevinin gereğini yerine getirdi.

Başkan Erdoğan'ın o kadarı öğrendiği an | İZLE

Etrafında milyonların sevgisini kazanmış bir belediye başkanı olduğu halde ne yargıyı ne de toplumsal huzursuzluğu ateşleyecek bir adım atmayan Başkan Erdoğan, siyasi duruşuyla bugün halen daha hafızalardaki yerini koruyor.