Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.12.2022 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2022 17:17
    ABONE OL

    Regaip Kandili ne zaman? 2023 KANDİL TARİHLERİ || 3 aylar ne zaman başlıyor?

    2023 yılı kandil günleri ve Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili ne zaman?

    2023 yılı kandil günleri ve Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu.

    REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek. Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.

    2023 KANDİL TARİHLERİ

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü,

    Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

    REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

    1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

        6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

        7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

        11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

        14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

        15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

        16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

            16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

            17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

            18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

            REGAİP KANDİLİ GECESİNDE NE OLDU?

            Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel Regaip Kandili ne zaman? 2023 KANDİL TARİHLERİ || 3 aylar ne zaman başlıyor?
                SON DAKİKA