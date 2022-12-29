Regaip Kandili ne zaman? 2023 KANDİL TARİHLERİ || 3 aylar ne zaman başlıyor?

2023 yılı kandil günleri ve Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek. Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.
2023 KANDİL TARİHLERİ
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü,
Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.