Son dakika: Saraçhane şovu ile kendisine operasyon çekilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Akşener ile sürpriz görüşme! Ortaklık son mu buluyor?

"İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekmişti.

Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj vermişti.

MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.

"İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.