Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2022 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 12:39
    ABONE OL

    Son dakika: Saraçhane şovu ile kendisine operasyon çekilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Akşener ile sürpriz görüşme! Ortaklık son mu buluyor?

    Ekrem İmamoğu ve Meral Akşener'in Saraçhane'deki tiyatrosunun ardından 6'lı masa ve İYİ Parti-CHP arasındaki gerilim her gün takip edilir oldu. Kılıçdaroğlu'nun "İç işlerimize karışma" sözlerine Meral Akşener'in "Kimseden izin almam" cevabı ikili arasındaki gerginliğin hat safhada olduğunu gösterdi. Tüm bu gelişmelerin ardından kendisi Almanya'dayken arkasından operasyon çekilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. CHP, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bugün görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin yeri ve saati hakkında bilgi verilmezken ikilinin ana gündem maddesinin Saraçhane'deki şov ve sonrasındaki açıklamalar olacağı düşünülüyor.

    takvim.com.tr
    Ortaklık bitiyor mu? Saraçhane sonrası sürpriz görüşme!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' savaşı kızıştırdı.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

    AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

    Üstüne bir de Kılıçdaroğlu'nun "İç işlerimize karışma" sözlerine Meral Akşener'den gelen "Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları" cevabı iki isim arasındaki gerilimi daha da artırdı.

    Tüm gözler 6'lı masada özellikle de Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndayken CHP Lideri'nden bomba bir hamle geldi.

    CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bugün bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmenin yeri ve saati hakkında bilgi verilmezken ikilinin ana gündem maddesinin Saraçhane'deki şov ve sonrasındaki açıklamalar olacağı düşünülüyor.

        "İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
        Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekmişti.

        Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj vermişti.

        MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.

        Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.

        "İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"
        Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

        "Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

        Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BÖYLE AHMAKLIK GÖRMEDİM
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışmasın' uyarısına ve CHP'lilerin eleştirilerine gönderme yapan Akşener, "Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim." dedi.

        Akşener sunucu İlker Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu adaylığını getirirse tutumunuz nasıl olur?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu talep gelsin, görelim. Partimle görüşürüm. Aday olmayı istemek herkesin hakkıdır." ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.

        MASA DAĞILMAYA YAKIN
        Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havuzlu Park
        Haberler Güncel Son dakika: Saraçhane şovu ile kendisine operasyon çekilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Akşener ile sürpriz görüşme! Ortaklık son mu buluyor?
            SON DAKİKA