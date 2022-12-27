Son dakika: Saraçhane şovu ile kendisine operasyon çekilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Akşener ile sürpriz görüşme! Ortaklık son mu buluyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' savaşı kızıştırdı.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.
Üstüne bir de Kılıçdaroğlu'nun "İç işlerimize karışma" sözlerine Meral Akşener'den gelen "Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları" cevabı iki isim arasındaki gerilimi daha da artırdı.
Tüm gözler 6'lı masada özellikle de Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndayken CHP Lideri'nden bomba bir hamle geldi.
CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bugün bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmenin yeri ve saati hakkında bilgi verilmezken ikilinin ana gündem maddesinin Saraçhane'deki şov ve sonrasındaki açıklamalar olacağı düşünülüyor.