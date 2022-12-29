Yüz yüze kriz! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den Ahlatlıbel'de 'adaylık' restleşmesi

ORTAKLARI DA PANİKLEDİ

Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi 6'lı masada da panik havasına sebep oldu. Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2 ismin toplantısının sona erdiği sıralarda, "6'lı masayı hep beraber kurduk, 2 liderin bu masayı dağıtma hakları yok" ifadeleriyle serzenişte bulundu. Masanın diğer ortakları DEVA, SP ve DP'nin de masanın geleceğini ilgilendiren konuda fikirlerinin alınmadığı için rahatsızlık duydukları konuşuluyor...

KULİSLER PATLAMAYA BAŞLADI

Takvim.com.tr 2 ismin gergin ayrıldığını ve uzlaşma değil bir hesaplaşma yaşandığını haberleştirirken kulislerden de bu krizi doğrular bilgiler akmaya başladı.