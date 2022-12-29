Yüz yüze kriz! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den Ahlatlıbel'de 'adaylık' restleşmesi

Saymaz Akşener'in CHP'nin tavrından rahatsızlık duyduğunu ve "Bu seçim kolay olmayacak" diyerek, kazanacak aday vurgusunu yaptığını yazdı.
İşte Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı;
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener, Saraçhane sürecinde hasar alan ilişkilerini onarmak için akşam yemeğinde baş başa görüştü.
İyi Partililere göre davet pazar akşamı Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Akşener'i arayan CHP lideri görüşmek istediğini söyledi.
Salı için sözleşildi.
İlk önce evde buluşma planlandı. Fakat gizli-kapaklı olduğu düşünülmesin diye Ahlatlıbel'de karar kılındı.
Görüşme iki buçuk saat sürdü.
Liderler herhangi bir açıklama yapmadı.
CHP ve İyi Parti kulisleri dün adeta kapı duvardı.
Bir kaynağıma göre "İlk kez bir şeyler açık açık söylendi."
Neler mi?
Akşener, Saraçhane'de İmamoğlu'na verdiği desteğin CHP'de haksız şekilde eleştirilmesinden ötürü kırgın ve kızgın olduğunu ifade etti.
İmamoğlu'nun yanında durmak gerektiğini, hakkını gasp edip oldubittiye getireceklerini, Saraçhane'ye giderek oyunu bozduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu arayıp ulaşamadığını kaydetti.
Buna rağmen kimi CHP'lilerin ve CHP'ye yakın gazetecilerin kendisini ve İyi Parti'yi bilinçli şekilde hedef aldığını söyledi.
Akşener, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğine de girdi. Tartışmayı Kılıçdaroğlu'nun açtığını hatırlatarak, "Bu meseleyi siz çözmelisiniz" dedi.
Diğer taraftan Akşener, "Bu seçim kolay olmayacak" diyerek, kazanacak aday vurgusunu tekrarladı."
Benzer bir kulis bilgisi de Türk Medya temsilcisi Melik Yiğitel'den geldi. Yiğitel Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in yüzüne "Adayım" dediğini yazdı.
İşte Yiğitel'in yazısından öne çıkanlar;
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün baş başa yemek yemeleri, Altılı masanın diğer ortakları başta olmak üzere dikkatle takip edildi. CHP kaynaklarım "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını deklare etti" diye görüşmeyi özetledi.
Kaynaklarımın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu görüşme öncesi kurmaylarıyla bir araya geldi. Kurmayları, Akşener'e 3 başlıkta rahatsızlık iletilmesini istedi:
1- Akşener ve İYİ Partili yöneticilerin sürekli kazanacak aday vurgusu bana karşı blokaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum parti içerisinde rahatsızlığa yol açıyor.
2- Altılı masa daha aday konusunda açıklama yapmamışken İYİ Parti'den gelen açıklamalar rahatsızlık yaratıyor. Yavuz Ağıralioğlu bunun son örneği.
3- Benim için adaylık konusu geri dönüşü olmayan bir yoldur.
SARAÇHANE KONUŞULDU
İYİ Partili kaynaklarımı da aradım. Üst düzey parti yöneticisi "Benim görüşmeye dair Sayın Genel Bakan ile detaylı bir konuşma fırsatımız olmadı. Yemekten sonra kendisi İstanbul'a gitti. Ancak, Altılı Masa ve CHP ile bir problem olmadığını söyleyebilirim" dedi. Bir başka kaynağıma göre ise, "Saraçhane de mutlaka konuşuldu"
BANA SAYGISIZLIK YAPILDI
Görüşme sonrası ilk açıklama Meral Akşener'den geldi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi ve "Benim gidişim (Saraçhane) orada muhalefet olarak birlik ve beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" diye konuştu.
Akşener, aday konusunda "Altılı masada konuşacağız" demekle yetindi, Kılıçdaroğlu ile verdiği fotoğrafta her ikisinin de hayli gergin görünmesini "grip olduğunu" gerekçe göstermekle yetindi.
ADAY 15 ŞUBAT'TAN SONRA
CHP'li kaynaklarım, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "adaylığını deklare ettiği" görüşünde hemfikir. Kaynaklarıma göre medya önünde tartışılmaması, iç iletişimin artırılması ile 15 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adayını açıklama kararları da alındı."