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    • 17.12.2022 18:04
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    Teröre Eren darbesi: 1'i sözde sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi! "Cudi'de terörist barınamayacak"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda 1'i sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi'de terörist barınamayacak" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    1’i sözde sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi!

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı.

    J-SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Taarruz Helikopterlerinin de destek verdiği, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, biri sözde Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

    Komandolar tarafından bölgede arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor.

    Terörle mücadele operasyonları, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

    BAKAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

    "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren operasyonlarında ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık."



    SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ | VİDEO İZLE

    15 ARALIK'TA SÖZDE SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
    Öte yandan MİT, Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza Kod Songül Tarıncı'nın 15 Aralık'ta etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

    Suriye'deki operasyonda ise örgütün sınır hattındaki havancısı patlayıcı maddelerin bulunduğu araç ile birlikte etkisiz hale getirildi.



    Songül Tarıncı, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

    Fotoğrafta: Havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu

    Songül Tarıncı, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Suriye'den, Irak Gara'ya görevlendirilen Songül Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı.

        Fotoğrafta: Sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'

        MİT ÖRGÜTSEL YAŞANTISINA SIZDI
        Gara alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Songül Tarıncı, beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Akabinde Suriye/Amude'de PKK/YPG mensubu Dilxwaz Agir kod Osman Mutlu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        MUTLU MİT'İN HEDEFİNDEYDİ
        Osman Mutlu, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerimize yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

        Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Osman Mutlu, alınan haberler ile yerinin tespit edilmesi üzerine MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

        BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
        Son olarak Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.

        Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin Sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde gri Kategoride yer alan "Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar" olduğu belirlendi.

        ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
        Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, teröristin, 06 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6'ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem AKKUŞ'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

        Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.

        PKK'NIN SÖZDE GABAR CEPHESİ TAKIM SORUMLUSU TUTUKLANDI
        Sağ olarak ele geçirilen teröristin ise 2020 yılında yurt içine gönderilen sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan terörist, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        PKK/YPG'NİN SÖZDE LİDER KADROSUNA DARBE
        Milli Savunma Bakanlığı, 10 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG''nin sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        ETKİSİZ HALE GETİRİLENLERDEN BİRİ SÖZDE ELEBAŞI


            Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıklamıştı.

            Açıklamada, nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

            KAFASINA 155 MM'LİK BİR OBÜS MERMİSİ
            Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akademisyen Abdullah Ağar, "Dün ZDH bölgesinde Mehmetçik'in etkisizleştirdiği YPG/PKK'lı teröristlerden biri; meğer YPG/PKK'nın türev terör örgütü Afrin Kurtuluş Güçleri-HRE'nin sözde liderlerinden Fehmi Muhammed'miş."

                "Kafasını 155 mm'lik bir obüs mermisine çarpmış!" ifadelerini kullandı.


                NOKTA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
                MİT, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonda Suriye'de PKK'nın sözde Cezire bölgesi sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso adlı terörist etkisiz hale getirmişti.

                Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyinde düzenleen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden almıştı.

                Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu. Terörist Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerimize karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

                Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

                YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu ve bunun gibi eylemleri organize ediyor.

                MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
                MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

                İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

                2 Haziran 2022 Süleymaniye
                PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

                19 Haziran 2022 Süleymaniye
                PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

                24 Haziran 2022 Süleymaniye
                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

                4 Temmuz 2022 Gara
                Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

                17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

                22 Temmuz 2022 Suriye
                YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

                    24 Temmuz 2022 Aynularab
                    PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

                    28 Temmuz 2022 Süleymaniye
                    PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

                    30 Temmuz 2022 Suriye
                    Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

                    1 Ağustos 2022 Aynularab
                    PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

                    9 Ağustos 2022 Gara
                    Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

                    12 Ağustos 2022 Kamışlı
                    Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                    16 Ağustos 2022 Kamışlı
                    PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                    31 Ağustos Gara
                    PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                        4 Eylül Sincar
                        PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                        12 Eylül Erbil
                        PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                        18 Eylül Ayn İsa
                        PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                        23 Eylül Sınır hattı
                        PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                        26 Eylül
                        PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                        29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                        PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                        28 Eylül Halep
                        PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                        6 Ekim Aynularap
                        PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                        9 Ekim Gara
                        PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                        10 Ekim Sincar
                        PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                        21 Ekim Sincar
                        PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                        24 Ekim Suriye
                        PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                        1 Kasım Suriye
                        PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                        5 Kasım Suriye
                        PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                        30 Kasım Sincar
                        PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                        5 Aralık Suriye
                        PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih

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                        Haberler Güncel Teröre Eren darbesi: 1'i sözde sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi! "Cudi'de terörist barınamayacak"
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