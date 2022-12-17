Teröre Eren darbesi: 1'i sözde sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi! "Cudi'de terörist barınamayacak"

J-SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Taarruz Helikopterlerinin de destek verdiği, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, biri sözde Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Komandolar tarafından bölgede arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Terörle mücadele operasyonları, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

BAKAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren operasyonlarında ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık."





SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ | VİDEO İZLE

15 ARALIK'TA SÖZDE SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan MİT, Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza Kod Songül Tarıncı'nın 15 Aralık'ta etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Suriye'deki operasyonda ise örgütün sınır hattındaki havancısı patlayıcı maddelerin bulunduğu araç ile birlikte etkisiz hale getirildi.





Songül Tarıncı, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.