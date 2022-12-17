İlaçta sorun çözülüyor! Bakan Koca açıkladı: "Piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." açıklamasını yaptı.



Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "İlaç teminindeki zorluğa karşı:

1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi

2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması

3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması

ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." ifadelerini kullandı.



KOCA 16 ARALIK'TA İSTANBUL'DA İLAÇ SEKTÖRÜNÜN TÜM PAYDAŞ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümüne ilişkin, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaş yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneğinden (EDD) 40'a yakın yönetici ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri katıldı.