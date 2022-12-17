Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı





Açılış öncesi konuşma yapan Başkan Erdoğan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, "Mardin il hizmet binasının yeni hizmet alanını tüm Mardinlimize ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu duygularla kurdeleyi kesiyoruz Ya Allah Bismillah" dedi. Başkan Erdoğan, yeni hizmet binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduktan sonra basına kapalı gençlerle buluşma programına geçti.