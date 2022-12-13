Son dakika! Teröre Eren darbesi! Şehidin intikamı alındı: Gri kategoriye 2 çizik daha

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, teröristin, 06 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6'ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem AKKUŞ'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.

PKK'NIN SÖZDE GABAR CEPHESİ TAKIM SORUMLUSU TUTUKLANDI

Sağ olarak ele geçirilen teröristin ise 2020 yılında yurt içine gönderilen sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan terörist, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK/YPG'NİN SÖZDE LİDER KADROSUNA DARBE

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG''nin sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.