Muharrem İnce eski partisi CHP'yi topa tuttu! "FETÖ'cüler orada"





İNCE, CHP'DEN AYRILIŞ NEDENLERİNİ ANLATTI: "FETÖ'CÜLER ORADA"

CHP'ye FETÖ'cülerin doldurulduğunu söyleyen İnce, "Üyeleri bahsetmiyorum. Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim başöğretmenim. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. 'Atatürk diyemem' diyenler orada, 'Dersim katliamcısı' diyenler orada, 'hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı' diyenler orada. FETÖ'cüler orada." diye konuştu.