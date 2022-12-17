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    • Güncel
    • 17.12.2022 20:43
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    • 17.12.2022 20:43
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    Muharrem İnce eski partisi CHP'yi topa tuttu! "FETÖ'cüler orada"

    İzmir programı kapsamında Tire'de temaslarda bulunan İnce basın toplantısında eski partisi CHP'yi çok sert sözlerle eleştirdi. CHP'den neden ayrıldığını anlattan İnce, "Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. 'Atatürk diyemem' diyenler orada, 'Dersim katliamcısı' diyenler orada, 'hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı' diyenler orada. FETÖ'cüler orada" diye konuştu.

    AA
    takvim.com.tr
    İnce, CHP’den ayrılış nedenini anlattı

    İzmir programı kapsamında Tire'de temaslarda bulunan İnce, ilçedeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında eski partisi CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi.



    İnce, muhalefetin başarısızlığı nedeniyle iktidarın 20 yıldır değişmediğini, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de CHP'den destek göremediğini ifade etti.



    İNCE, CHP'DEN AYRILIŞ NEDENLERİNİ ANLATTI: "FETÖ'CÜLER ORADA"
    CHP'ye FETÖ'cülerin doldurulduğunu söyleyen İnce, "Üyeleri bahsetmiyorum. Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim başöğretmenim. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. 'Atatürk diyemem' diyenler orada, 'Dersim katliamcısı' diyenler orada, 'hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı' diyenler orada. FETÖ'cüler orada." diye konuştu.



        CHP'DEN AYRILIŞINI ATATÜRK'E BENZETTİ
        CHP'den ayrılışını Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılışına benzeten İnce, "Ben gittim, ben CHP'nin harbi evladıydım, has evladıydım onun için gittim. İşgal altındaydı, ben de terk ettim. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'u terk ettiğinde İstanbul işgal altındaydı. İşgalden kurtarmak için İstanbul'u terk etti." dedi.

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        Haberler Güncel Muharrem İnce eski partisi CHP'yi topa tuttu! "FETÖ'cüler orada"
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