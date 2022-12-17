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    • Güncel
    • 17.12.2022 22:18
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    • 17.12.2022 22:32
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    6+1'li masadaki "ittifak olamayız" tiyatrosu deşifre oldu! Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez'den HDP itirafı: "Biz bunu reddetmeyiz"

    6+1'li masanın ortaklarından İyi Parti ile terörün siyasi ayağı gizli ortak HDP arasında sergilenen kavga tiyatrosu bir kez daha deşifre oldu. Sürekli HDP ile yan yana gelmeyeceğini masadan kalkacağını iddia eden Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, katıldığı bir radyo programında, HDP ile kurdukları ittifakı itiraf etti. "HDP 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Biz bunu reddetmeyiz" diyerek yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Akşener’in danışmanından HDP ile ittifak itirafı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin masanın altından 'gizli' destek verdiği 6+1'li masada, seçimlere kısa bir süre kala henüz belirlenemeyen 'aday' üzerinden derin bir kaos yaşanır.

    AKŞENER'İN DANIŞMANI ÇÖMEZ'DEN HDP İLE İTTİFAK İTİRAFI | VİDEO İZLE

    İYİ PARTİ'DEN 'HDP İLE İTTİFAK' İTİRAFI
    Akşener, "HDP ile ittifak olmayız" açıklamaları sonrası partiden gelen bir itiraf gündem oldu. Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, bir radyo kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

    AKŞENER KENDİ BELEDİYE BAŞKANI GİBİ GÖRÜYOR
    Programda, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Akşener'in verdiği destek gündeme geldi. İYİ Partili Turhan Çömez, "Hem Sayın İmamoğlu'na hem de Sayın Yavaş'a, Sayın Akşener'in ilgisi kendi belediye başkanı olarak görmesinden kaynaklanıyor." dedi.

    YEREL SEÇİMLERDEKİ HDP DESTEĞİ
    Bunun üzerine sunucu, Çömez'e, "İYİ Parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusunu yöneltti.

        İTTİFAK İTİRAFI: "BİZ BUNU REDDETMEYİZ"
        İyi Partili Çömez, HDP ile yapılacak bir ittifakta bu durumu reddetmeyeceklerini itiraf ederek, "Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir." ifadelerini kullandı.


        CANLI YAYINDA KAVGA TİYATROSU
        HDP vekili Garo Paylan, geçtiğimiz aylarda CHP tarafından fonlanan Tele1'in canlı yayınına konuk olmuştu. Burada AK Parti'nin Anayasa teklifi üzerinden tüm siyasi partilere yaptığı ziyareti değerlendiren Paylan, ziyaretin son derece normal olduğunu söylemişti.

        HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA CANLI YAYINDA SERT TARTIŞMA
        İYİ Parti'nin konu üzerinden siyaset devşirmesine tepki gösteren Paylan, "Bizden çıktıktan 50 metre sonra da size ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" diye konuştu.



        KARŞILIKLI "BİZ SİZDEN RAHATSIZIZ" AÇIKLAMALARI
        Programın bir diğer konuğu İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, HDP'li siyasetçilerin Meral Akşener'i hedef alan "faili meçhul" açıklamalarını hatırlatması üzerine tartışma büyüdü.



        HDP'nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsız olduklarını söyleyen Çömez; Paylan'ın, "Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız" tepkisiyle karşılaştı.

        "GEREKİRSE MASADAN KALKARIZ"
        Son olarak Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek, "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, gerekirse masadan kalkarız" demişti.

            MASADAKİ ORTAKLARI DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTİYOR
            Saraçhane'de düzenlenen mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılması gerektiğini söylemesiyle, toplanan kalabalıktan alkış aldı. HDP ile yan yana gelmeyiz diyen Meral Akşener ise bunları görmezden gelerek aynı sahnede konuşma yaptı.

            CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla kazandığı belediyelerdeki ihale ağını ortaya çıkarmış ve büyük tartışmaların fitilini ateşlemişti.

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            Haberler Güncel 6+1'li masadaki "ittifak olamayız" tiyatrosu deşifre oldu! Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez'den HDP itirafı: "Biz bunu reddetmeyiz"
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