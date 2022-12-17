6+1'li masadaki "ittifak olamayız" tiyatrosu deşifre oldu! Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez'den HDP itirafı: "Biz bunu reddetmeyiz"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin masanın altından 'gizli' destek verdiği 6+1'li masada, seçimlere kısa bir süre kala henüz belirlenemeyen 'aday' üzerinden derin bir kaos yaşanır.
AKŞENER'İN DANIŞMANI ÇÖMEZ'DEN HDP İLE İTTİFAK İTİRAFI | VİDEO İZLE
İYİ PARTİ'DEN 'HDP İLE İTTİFAK' İTİRAFI
Akşener, "HDP ile ittifak olmayız" açıklamaları sonrası partiden gelen bir itiraf gündem oldu. Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, bir radyo kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
AKŞENER KENDİ BELEDİYE BAŞKANI GİBİ GÖRÜYOR
Programda, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Akşener'in verdiği destek gündeme geldi. İYİ Partili Turhan Çömez, "Hem Sayın İmamoğlu'na hem de Sayın Yavaş'a, Sayın Akşener'in ilgisi kendi belediye başkanı olarak görmesinden kaynaklanıyor." dedi.
YEREL SEÇİMLERDEKİ HDP DESTEĞİ
Bunun üzerine sunucu, Çömez'e, "İYİ Parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusunu yöneltti.