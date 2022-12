6+1'li masadaki "ittifak olamayız" tiyatrosu deşifre oldu! Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez'den HDP itirafı: "Biz bunu reddetmeyiz"

İTTİFAK İTİRAFI: "BİZ BUNU REDDETMEYİZ"

İyi Partili Çömez, HDP ile yapılacak bir ittifakta bu durumu reddetmeyeceklerini itiraf ederek, "Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir." ifadelerini kullandı.



CANLI YAYINDA KAVGA TİYATROSU

HDP vekili Garo Paylan, geçtiğimiz aylarda CHP tarafından fonlanan Tele1'in canlı yayınına konuk olmuştu. Burada AK Parti'nin Anayasa teklifi üzerinden tüm siyasi partilere yaptığı ziyareti değerlendiren Paylan, ziyaretin son derece normal olduğunu söylemişti.



HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA CANLI YAYINDA SERT TARTIŞMA

İYİ Parti'nin konu üzerinden siyaset devşirmesine tepki gösteren Paylan, "Bizden çıktıktan 50 metre sonra da size ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" diye konuştu.