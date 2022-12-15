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    • Güncel
    • 15.12.2022 19:13
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    • 15.12.2022 19:13
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    'HDP ile yan yana gelmeyiz' diyen Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın alkışlandığı kürsüde konuşma yaptı

    Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar geçtiğimiz gün karar açıklanmıştı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in eliyle düzenlenen ‘mağduriyet tiyatrosu’ Saraçhane’de tüm hızıyla devam etti. Saraçhane’de düzenlenen mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılması gerektiğini söylemesiyle, toplanan kalabalıktan alkış aldı. HDP ile yan yana gelmeyiz diyen Meral Akşener ise bunları görmezden gelerek aynı sahnede konuşma yaptı.

    HDP ile yan yana olmayız yalanı

    Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.



    Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.



    ALİ BABACAN 'DEMİRTAŞ' DEDİ: ALANDA ALKIŞ TUFANI KOPTU
    6'lı masa öncülüğünde bugün Saraçhane'de bir miting düzenlendi. Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı andı.

    Alanda toplanan kalabalıktan Demirtaş'ın adını duyunca alkış sesleri yükseldi. Babacan açıklamasında, "Daha birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu, Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum" dedi. HDP ile aynı masada olmadıklarını ve olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener de, Demirtaş'ı alkışlayan kalabalık önünde söz aldı.
        CHP’nin rüşvetçi başkanı Hazinedar’ın yakalanma anı
        Haberler Güncel 'HDP ile yan yana gelmeyiz' diyen Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın alkışlandığı kürsüde konuşma yaptı
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