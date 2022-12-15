'HDP ile yan yana gelmeyiz' diyen Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın alkışlandığı kürsüde konuşma yaptı





ALİ BABACAN 'DEMİRTAŞ' DEDİ: ALANDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

6'lı masa öncülüğünde bugün Saraçhane'de bir miting düzenlendi. Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı andı.



Alanda toplanan kalabalıktan Demirtaş'ın adını duyunca alkış sesleri yükseldi. Babacan açıklamasında, "Daha birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu, Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum" dedi. HDP ile aynı masada olmadıklarını ve olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener de, Demirtaş'ı alkışlayan kalabalık önünde söz aldı.