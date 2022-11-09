Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2022 15:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2022 15:34
    ABONE OL

    CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den Meral Akşener'e ağza alınmayacak laflar: 17 bin faili meçhulun hesabını ver, haddini bil

    Altılı masadan umudunu kesen HDP, kendi adayını çıkarma kararı almıştı. Daha önce de ortak aday çabalarında isim isim rest çeken HDP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerini çizmişti. Süreç boyunca HDP ile yan yana gelmekten çekinen Akşener'in açıklamaları sert karşılık bulurken, iki parti arasında tansiyonu zirveye çıkaran bir gelişme yaşandı. 'Başörtüsüne anayasal güvence' düzenlemesi için AK Parti'nin yaptığı ziyareti diline dolayan Akşener'e, HDP'den çok ağır salvolar geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Akşener'i hedef alarak, "Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla! 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil." ağır sözlerle yüklendi.

    HDP’den Akşener’e ağza alınmayacak laflar

    6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi.

    AKŞENER'İN ÜZERİNİ ÇİZDİLER
    HDP yaz aylarında yaptığı açıklamada Akşener ve Yavaş'ın adaylığına karşı çıkarak, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerini paylaşmıştı.

    DESTEK VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ifadeleri kullanmıştı;
    Diğer muhalefet partilerine bu çerçevede açık diyalog ve doğrudan müzakere yöntemiyle ortak aday konusunda mutabakat arayışı çağrısı yapıyoruz. Aynı şekilde, seçimler sonrasında yeniden yapılanmayı veya yeni başlangıcın temel unsurlarını müzakere edelim diyoruz. İsim tartışması tuzaklarla doludur. Ama şunu söylemekte beis görmüyorum: Deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelerle bağı olmayan ve olamayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz.

    ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI
    Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu. Akşener, cezaevinde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söylemişti. Dışarıda olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyen Demirtaş 'Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim' ifadesini kullandı. Akşener, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt vermişti.

    PİR: KİMSE MANSUR YAVAŞ'I PARLATMASIN
    HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğini açıkladı.

        Ziya Pir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" ifadelerini kullandı.

        BULDAN: AKŞENER'E ÇOK SICAK BAKMIYORUM
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı.
        Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan 'Zor Ama Yine De Sor' adlı programa katıldı.

        Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

            BEŞTAŞ: YA, AYIP YA
            Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

            HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının 'ayıp' olduğunu söyledi.

            Meral Danış Beştaş, şunları söyledi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş.

            MAŞALLAH SİZE, GERÇEKTEN MAŞALLAH
            Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi: Sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer 'İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir.

                Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir.

                DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR
                HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur..

                HDP'LİLERİN OYLARIYLA SEÇİLECEKLER
                HDP Eş Genel Eski Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.

                HDP SÖZCÜSÜ AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ
                İki parti arasında tansiyon en son olarak Akşener'in AK Parti'nin HDP ile görüşmesine yönelik sözleri nedeniyle yükseldi. AK Parti'nin 'başörtüsüne anayasal güvence' düzenlemesi için HDP'yi ziyaret etmesinin ardından durumdan vazife çıkaran muhalefete, MHP lideri Devlet Bahçeli gerekli cevabı verdi. Ancak Akşener yaşananları gündemde tutarak siyasi çıkar elde etmek isterken HDPKK kayasına tosladı.

                Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; "Açılımcılar kumpanyası", yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri, Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip, oldukça mutlu, neşeli bir görüntü vermişler. Ne diyelim Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.

                Bu ifadeler HDP cephesinin tepkisini çekti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, "Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla! 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkla büyüyen, karanlıktan beslenen ülkeye karanlıktan başka bir şey vaad etmeyeceklerini çok iyi biliyoruz." dedi.

                    Gizli ortaklar arasında ipler tamamen koparken adaylık için pusuda bekleyen ve HDP desteği olmaksızın hareket edemeyeceğini düşünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Çirkin savaş!
                    Haberler Güncel CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den Meral Akşener'e ağza alınmayacak laflar: 17 bin faili meçhulun hesabını ver, haddini bil
                        SON DAKİKA