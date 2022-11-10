Nereye çekersen çek! Ekrem İmamoğlu'ndan manidar türkü: Uzun ince bir yoldayım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Atatürk'ü Anma Gecesi' düzenlendi.
Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.
İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR ŞARKI SEÇİMİ
2023 için muhalefetin adaylık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ile savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu manidar bir türkü söyledi.
İmamoğlu şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in "Uzun, ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne hâldeyim Gidiyorum gündüz gece" türküsünü seslendirdi.
ADAYLIK YARIŞINA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI
İmamoğlu'nun türkü seçimi sosyal medyada 'adaylık yarışına gönderme' olarak yorumlandı.
Kimi kullanıcılar da türküyü Başkan Erdoğan'ın mitinglerde ve gençlerle buluşmalarında sık sık söylediğini belirterek bir özenme olduğuna dikkat çekti.
6'LI MASANIN ADAYLIK BİLMECESİ
Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olduğu yuvarlak masada aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.