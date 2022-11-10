Nereye çekersen çek! Ekrem İmamoğlu'ndan manidar türkü: Uzun ince bir yoldayım

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında gündemdeki isim Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı bir adım daha geldi.



KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: 6'LI MASA, CHP VE İYİ PARTİ'Yİ TEMSİL EDİYORUM

2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin canlı yayınına konuk olan İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu.







Ekrem İmamoğlu isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayan CHP'li İBB Başkanı, "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" şeklinde konuştu.