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    • 11.11.2022 00:02
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    Nereye çekersen çek! Ekrem İmamoğlu'ndan manidar türkü: Uzun ince bir yoldayım

    2023'e giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,İstanbul Kongre Merkezi'nde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Ekrem İmamoğlu törende "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi. İmamoğlu'nun bu türküye eşlik etmesi manidar bulunurken sosyal medyada 'adaylık yarışına gönderme' olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Nereye çekersen çek

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Atatürk'ü Anma Gecesi' düzenlendi.

    Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.

    İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR ŞARKI SEÇİMİ
    2023 için muhalefetin adaylık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ile savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu manidar bir türkü söyledi.

    İmamoğlu şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in "Uzun, ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne hâldeyim Gidiyorum gündüz gece" türküsünü seslendirdi.

    ADAYLIK YARIŞINA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI
    İmamoğlu'nun türkü seçimi sosyal medyada 'adaylık yarışına gönderme' olarak yorumlandı.

    Kimi kullanıcılar da türküyü Başkan Erdoğan'ın mitinglerde ve gençlerle buluşmalarında sık sık söylediğini belirterek bir özenme olduğuna dikkat çekti.

    6'LI MASANIN ADAYLIK BİLMECESİ
    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olduğu yuvarlak masada aday belirsizliği sürüyor.

    Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme!



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



        KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU - YAVAŞ' RAHATSIZLIĞI
        Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'da icazet yoklarken bir yandan da belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri de ön plana çıkıyor.

        Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 'kazancak aday' söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, kimi zaman Mansur Yavaş'ın önüne açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

        EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ
        Bir yandan da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için bir takım hazırlıklar yaptığı iddia edildi.



        "BİR TAKIM HAZIRLIKLAR İÇERİSİNDE..."
        Konuya ilişkin fondaş Ruşen Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı.

            Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında gündemdeki isim Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı bir adım daha geldi.

            KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: 6'LI MASA, CHP VE İYİ PARTİ'Yİ TEMSİL EDİYORUM
            2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin canlı yayınına konuk olan İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu.



            Ekrem İmamoğlu isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayan CHP'li İBB Başkanı, "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" şeklinde konuştu.



            "FARKLI MEKANİZMALARLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİM"
            2023 seçimlerine giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımlayarak "Benimle bilgisini paylaşan başka partililerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.
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