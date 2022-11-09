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    • Güncel
    • 09.11.2022 11:02
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    • 09.11.2022 11:26
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    Soner Yalçın bombayı patlattı! Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas: 6'lı masadan FETÖ'nün adayı mı çıkacak?

    6'lı masanın adaylık savaşı sürerken ilginç gelişmeler yaşanıyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'ye yaptıpı icazet turları tartışmaları beraberinde getirirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri de yeniden dillendirilmeye başlandı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Oda TV ve Sözcü Yazarı Soner Yalçın ise Kemal Kılıçdaorğlu'na kumpas kurulduğunu iddia ederek 6'lı masadan FETÖ'nün adayının çıkabileceğini ima etti. Yalçın, "Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek, aday olmasını istemeyenler mi bu gezileri organize etti? Kim/ kimler bunlar? Kılıçdaroğlu adaylık yarışında “elenirse” bunlar kimi aday yapmak istiyor? Kim o saklı FETÖ elemanı?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lıdan FETÖ’nün adayı mı çıkacak?

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık bilmecesi içinden çıkılmaz bir hal alırken kavgalar ve entrikalar birbirini izliyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK TURLARI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'deki 8 saatlik muammanın ardından rotayı tefeciler dediği Londra'ya kırarak 'para buldum' çıkışıyla adaylık ısrarını sürdürürken masada karşılık görmüyor.

    "Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyin" çıkışı ile adaylık istediğini açık açık belli eden Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'ya yaptığı icazet turlarıyla da eleştiriliyor.

    MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU YENİDEN POTAYA GİRDİ
    Son dönemde İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş'a Aday ol seni destekleyelim" çağrısı yaptığı kulislere yansırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "6'lı masanın en çalışkan neferiyim" ifadeleriyle adaylıktan geri adım atmayacağını gösterdi.

    MASA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatması kendi yardımcıları ve masanın gölgesi HDP dışında kimseden karşılık görmüyor.

    ABD VE LONDRA GEZİLERİ TEPKİ ÇEKTİ
    Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı ve fiyaskoya dönen ziyarette 8 saat ortadan kaybolması büyük bir muamma olarak ortada dururken daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey, kendisinin siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimler ve FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman gibi isimlerle temas kurması CHP yandaşlarını da çileden çıkardı.

    SONER YALÇIN BOMBAYI PATLATTI: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS
    Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen Oda TV ve Sözcü Yazarı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaorğlu'nun CHP'lileri dahi çileden çıkaran hamlelerini bir kumpas olarak nitelendirdi.

    Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretinin, adaylığını güçlendirmedi aksine zayıflattığı ve Yalçın, "Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek, aday olmasını istemeyenler mi bu gezileri organize etti? Kim/ kimler bunlar? Kılıçdaroğlu adaylık yarışında 'elenirse' bunlar kimi aday yapmak istiyor? Kim o saklı FETÖ elemanı?" soruyla masadan FETÖ'nün adayının çıkabileceğini ima etti.

    Yalçın konuya ilişkin şunları yazdı;

    "Kılıçdaroğlu bu dış gezilere niçin çıktı/çıkarıldı? FETÖ adayı ile bu yazdıklarımın ne ilişkisi olduğunu soruyorsunuz kuşkusuz. Yazayım: Özellikle iktidara yakın kimi kalemlerin, siyasilerin "Kılıçdaroğlu gizlice FETÖ ile buluşmaya gitti" sözleri-yazıları temelsizdir. Bu tür yüzeysellikten kurtulamıyoruz.

        BU GEZİLERE KİM İKNA ETTİ
        Ben tersini düşünüyorum! Kafamdaki soru şu: -Kılıçdaroğlu'nu bu gezilere kim ikna etti?

        KİM O FETÖ ELEMANI
        Çünkü, bu iki dış gezi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendirmedi aksine zayıflattı! Elimde şüphe dışında hiçbir veri yok; sadece tümdengelim/ genelden özele metoduyla çözümlemeye çalışıyorum: Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek, aday olmasını istemeyenler mi bu gezileri organize etti? Kim/ kimler bunlar? Kılıçdaroğlu adaylık yarışında "elenirse" bunlar kimi aday yapmak istiyor? Kim o saklı FETÖ elemanı?

        Benzeri bu sorular, 'FETÖ'nün adayı kim' sorusunu sormama sebep oldu. Sahi, FETÖ'nünTürk siyasetine kumpas kurmaktan vazgeçtiğini mi sanıyorsunuz? Yanılırsınız… Şüphe duymayan hakikati bulamaz."

        SONER YALÇIN KİMİ İMA ETTİ?
        Ekrem İmamoğlu'na yakın ismin böyle bir iddiayı ortaya atması dikkat çekti. Soner Yalçın FETÖ'nün adayı olarak İmamoğlu dışında masada ismi konuşulan "Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i mi ima etti" sorusu akıllara geldi.

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        Haberler Güncel Soner Yalçın bombayı patlattı! Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas: 6'lı masadan FETÖ'nün adayı mı çıkacak?
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