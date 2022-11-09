Soner Yalçın bombayı patlattı! Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas: 6'lı masadan FETÖ'nün adayı mı çıkacak?

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık bilmecesi içinden çıkılmaz bir hal alırken kavgalar ve entrikalar birbirini izliyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK TURLARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'deki 8 saatlik muammanın ardından rotayı tefeciler dediği Londra'ya kırarak 'para buldum' çıkışıyla adaylık ısrarını sürdürürken masada karşılık görmüyor.
"Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyin" çıkışı ile adaylık istediğini açık açık belli eden Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'ya yaptığı icazet turlarıyla da eleştiriliyor.
MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU YENİDEN POTAYA GİRDİ
Son dönemde İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş'a Aday ol seni destekleyelim" çağrısı yaptığı kulislere yansırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "6'lı masanın en çalışkan neferiyim" ifadeleriyle adaylıktan geri adım atmayacağını gösterdi.
MASA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatması kendi yardımcıları ve masanın gölgesi HDP dışında kimseden karşılık görmüyor.
ABD VE LONDRA GEZİLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı ve fiyaskoya dönen ziyarette 8 saat ortadan kaybolması büyük bir muamma olarak ortada dururken daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey, kendisinin siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimler ve FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman gibi isimlerle temas kurması CHP yandaşlarını da çileden çıkardı.
SONER YALÇIN BOMBAYI PATLATTI: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS
Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen Oda TV ve Sözcü Yazarı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaorğlu'nun CHP'lileri dahi çileden çıkaran hamlelerini bir kumpas olarak nitelendirdi.
Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretinin, adaylığını güçlendirmedi aksine zayıflattığı ve Yalçın, "Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek, aday olmasını istemeyenler mi bu gezileri organize etti? Kim/ kimler bunlar? Kılıçdaroğlu adaylık yarışında 'elenirse' bunlar kimi aday yapmak istiyor? Kim o saklı FETÖ elemanı?" soruyla masadan FETÖ'nün adayının çıkabileceğini ima etti.
Yalçın konuya ilişkin şunları yazdı;
"Kılıçdaroğlu bu dış gezilere niçin çıktı/çıkarıldı? FETÖ adayı ile bu yazdıklarımın ne ilişkisi olduğunu soruyorsunuz kuşkusuz. Yazayım: Özellikle iktidara yakın kimi kalemlerin, siyasilerin "Kılıçdaroğlu gizlice FETÖ ile buluşmaya gitti" sözleri-yazıları temelsizdir. Bu tür yüzeysellikten kurtulamıyoruz.