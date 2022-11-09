Soner Yalçın bombayı patlattı! Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas: 6'lı masadan FETÖ'nün adayı mı çıkacak?

SONER YALÇIN BOMBAYI PATLATTI: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS

Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen Oda TV ve Sözcü Yazarı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaorğlu'nun CHP'lileri dahi çileden çıkaran hamlelerini bir kumpas olarak nitelendirdi.

Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretinin, adaylığını güçlendirmedi aksine zayıflattığı ve Yalçın, "Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek, aday olmasını istemeyenler mi bu gezileri organize etti? Kim/ kimler bunlar? Kılıçdaroğlu adaylık yarışında 'elenirse' bunlar kimi aday yapmak istiyor? Kim o saklı FETÖ elemanı?" soruyla masadan FETÖ'nün adayının çıkabileceğini ima etti.

Yalçın konuya ilişkin şunları yazdı;

"Kılıçdaroğlu bu dış gezilere niçin çıktı/çıkarıldı? FETÖ adayı ile bu yazdıklarımın ne ilişkisi olduğunu soruyorsunuz kuşkusuz. Yazayım: Özellikle iktidara yakın kimi kalemlerin, siyasilerin "Kılıçdaroğlu gizlice FETÖ ile buluşmaya gitti" sözleri-yazıları temelsizdir. Bu tür yüzeysellikten kurtulamıyoruz.