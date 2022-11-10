Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada aday belirsizliği sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarında özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Meral Akşener 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu ziyarek ediyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açıyor.
Bir yandan da İmamoğlu ve Yavaş'ın 2023 için hazırlık içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor.
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında masadaki derin çıkmaz ve aday belirsizliği ele alındı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK HEVESİNİN SEBEBİ..."
İletişim Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, masanın şu anki derdinin 'parlamento' olduğunu söyledi.
Avşar, "Masadakiler için artık tek bir problem kaldı o da parlamentoda olabildiği kadar güçlü olabilmek. Yani cumhurbaşkanlığı zemini artık mümkün değil, bu durumu çok iyi gördükleri için hedefe parlamentoyu koydular. İşin temelinde bu var" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı bir şekilde adaylık istemesine de değinen Zakir Avşar, "Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı bir şekilde adaylık hevesinin sebebi, partisinin oyunu olabildiği kadar konsolide etmek" dedi.