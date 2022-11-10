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    • 11.11.2022 00:00
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    • 11.11.2022 00:27
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    Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler...

    Kaosun, küçük hesapların ve adaylık çekişmesine sahne olan kifayetsiz masadaki son durum A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. İletişim Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesinin sebebini 'Partisinin oyunu olabildiği kadar konsolide etmek' olarak yorumladı. CHP liderinin ABD turunu yorumlayan Hukukçu Pınar Hacıbektaş, "Kılıçdaroğlu’nun seçime 7-8 ay kala ABD’ye giderek yarattığı algı tamamen icazet almak" dedi. Öte yandan programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataların adaylık yolundaki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutladırdığına da dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    KK hata yapıyor, İmamoğlu ve Yavaş umutlanıyor!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada aday belirsizliği sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarında özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Meral Akşener 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu ziyarek ediyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açıyor.

    Bir yandan da İmamoğlu ve Yavaş'ın 2023 için hazırlık içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor.



    A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında masadaki derin çıkmaz ve aday belirsizliği ele alındı.

    "KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK HEVESİNİN SEBEBİ..."
    İletişim Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, masanın şu anki derdinin 'parlamento' olduğunu söyledi.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesinin sebebi ne?



    Avşar, "Masadakiler için artık tek bir problem kaldı o da parlamentoda olabildiği kadar güçlü olabilmek. Yani cumhurbaşkanlığı zemini artık mümkün değil, bu durumu çok iyi gördükleri için hedefe parlamentoyu koydular. İşin temelinde bu var" şeklinde konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı bir şekilde adaylık istemesine de değinen Zakir Avşar, "Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı bir şekilde adaylık hevesinin sebebi, partisinin oyunu olabildiği kadar konsolide etmek" dedi.



        "YARATTIĞI ALGI TAMAMEN İCAZET ALMAK"
        Programın bir başka konuğu Hukukçu Pınar Hacıbektaş'ın gündeminde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması manidar ABD ve Londra seyahati vardı.

        Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması manidar ABD seferi



        Hacıbektaş, "Kılıçdaroğlu'nun seçime 7-8 ay kala ABD'ye giderek yarattığı algı tamamen icazet almak" şeklinde konuştu.



        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I UMUTLANDIRAN HATALAR
        Programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataların adaylık yolundaki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutladırdığına da dikkat çekildi.

        Söz konusu hatalar şöyle sıralandı;

        - ABD'deki kayıp 8 saat

        - Tartışmalı İngiltere ziyareti

        - Başörtüsü çıkışı

        - Güvenlik kurumlarının hedefe konması

        - Akşener'den adaylık desteği alamaması



        MASADAKİ ÇATLAK SESLER
        Bir yandan da masadan yükselen çatlak sesler, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolunda büyük bir problem arz ediyor.

        Hangi lider ne diyor, şöyle bir göz atalım;

        Kemal Kılıçdaroğlu: "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"

        Meral Akşener: "Kazanacak bir aday olmalı"

        Gültekin Uysal: "Siyasi parti liderleri aday olmalı"

        Temel Karamollaoğlu: "Kimse baskı oluşturamaz"

        Ali Babacan: "Aday çıksın kendisini açıklasın"

        Ahmet Davutoğlu: "Önemli olan Meclis tablosu çıkarabilmek"



            "AĞIZ BİRLİĞİ YAPIYORLAR"
            Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, 6'lı masanın PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü olan yapıların eylemlerinde ağız birliği yaptığına dikkat çekti.

            KHK meselesini hatırlatan Başbuğ, "Kılıçdaroğlu 'Hepsini çıkaracağız' dedi. Masadan herhangi bir tepki gördük mü? En son olan, bana göre tarihi skandal. Hakan Şükür denen firari FETÖ'cüyü canlı yayına çıkardılar. Bu bir skandal. Masadan herhangi bir tepki gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

            6'lı masaya 'PKK, YPG, FETÖ' tepkisi


            Başbuğ, "Öyle kritik konularda birliktelik var ki, dışarıdan gördüğünüz zaman masanın başka bir dokuyla tutulduğunu ve kendi arasında yaşadıkları ayrışmaların arka planda yaşanmadığını görüyorsunuz." dedi.
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            Haberler Güncel Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler...
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