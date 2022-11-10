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    • Güncel
    • 11.11.2022 01:08
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    • 11.11.2022 01:08
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    HDPKK ve İYİ Parti canlı yayından birbirine girdi: Sizden rahatsız ama bağrımıza taş basıyoruz

    PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK vekili Garo Paylon ve İYİ Partili Turhan Çömez canlı yayında birbirine girdi. HDP'nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsız olduğunu belirten Çömez'e Garo Paylan "Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız ama Erdoğan'ı yenmek için buna mecbruz diyerek karşılık verdi.

    HDP ve İYİ Parti birbirine girdi

    HDP vekili Garo Paylan, CHP tarafından fonlanan Tele1'in canlı yayınına konuk oldu. Burada AK Parti'nin Anayasa teklifi üzerinden tüm siyasi partilere yaptığı ziyareti değerlendiren Paylan, ziyaretin son derece normal olduğunu söyledi.



    HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA CANLI YAYINDA SERT TARTIŞMA
    İYİ Parti'nin konu üzerinden siyaset devşirmesine tepki gösteren Paylan, "Bizden çıktıktan 50 metre sonra da size ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" diye konuştu.



    KARŞILIKLI "BİZ SİZDEN RAHATSIZIZ" AÇIKLAMALARI
    Programın bir diğer konuğu İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, HDP'li siyasetçilerin Meral Akşener'i hedef alan "faili meçhul" açıklamalarını hatırlatması üzerine tartışma büyüdü.



    HDP'nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsız olduklarını söyleyen Çömez; Paylan'ın, "Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız" tepkisiyle karşılaştı.

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    Haberler Güncel HDPKK ve İYİ Parti canlı yayından birbirine girdi: Sizden rahatsız ama bağrımıza taş basıyoruz
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