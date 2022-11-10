HDPKK ve İYİ Parti canlı yayından birbirine girdi: Sizden rahatsız ama bağrımıza taş basıyoruz

HDP vekili Garo Paylan, CHP tarafından fonlanan Tele1'in canlı yayınına konuk oldu. Burada AK Parti'nin Anayasa teklifi üzerinden tüm siyasi partilere yaptığı ziyareti değerlendiren Paylan, ziyaretin son derece normal olduğunu söyledi.









HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA CANLI YAYINDA SERT TARTIŞMA

İYİ Parti'nin konu üzerinden siyaset devşirmesine tepki gösteren Paylan, "Bizden çıktıktan 50 metre sonra da size ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" diye konuştu.