MİT'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde elebaşları Osman Mutlu ve Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi

MİT, Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza Kod Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirildi. Suriye'deki operasyonda ise örgütün sınır hattındaki havancısı patlayıcı maddelerin bulunduğu araç ile birlikte etkisiz hale getirildi.
SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ | VİDEO İZLE
Songül Tarıncı, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.
Fotoğrafta: Havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu
Songül Tarıncı, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Suriye'den, Irak Gara'ya görevlendirilen Songül Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı.
Fotoğrafta: Sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'
MİT ÖRGÜTSEL YAŞANTISINA SIZDI
Gara alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Songül Tarıncı, beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Akabinde Suriye/Amude'de PKK/YPG mensubu Dilxwaz Agir kod Osman Mutlu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
MUTLU MİT'İN HEDEFİNDEYDİ
Osman Mutlu, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerimize yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.
Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Osman Mutlu, alınan haberler ile yerinin tespit edilmesi üzerine MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.
BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Son olarak Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin Sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde gri Kategoride yer alan "Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar" olduğu belirlendi.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, teröristin, 06 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6'ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem AKKUŞ'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.