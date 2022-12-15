Çerkes Cezgiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya mı uğradı, neden?

Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı.