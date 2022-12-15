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    • 15.12.2022 11:45
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    Çerkes Cezgiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya mı uğradı, neden?

    'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında "Çerkes Cezgiz kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte olayla ilgili son durum ve bilgiler...

    takvim.com.tr
    Çerkes Cezgiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya mı uğradı, neden?

    'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı.

    Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi.

    'Çerkes Cengiz' Cengiz Şıklaroğlu'na silahlı saldırı!

    'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

    Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

    Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı.

        Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

        Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

        ÇERKEZ CENGİZ KİMDİR?
        Yaklaşık 5 sene önce kendisini suç örgütü lideri gibi tanıtarak korku saldığı iddia edilen "Çerkez Cengiz" tutuklanmıştı.

        Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanınmıştı ancak bu görüntülerin sonralarda kurgu olduğu belirtilmişti.
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        Haberler Güncel Çerkes Cezgiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya mı uğradı, neden?
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