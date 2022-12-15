Başkan Erdoğan imzaladı: Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

İran ile sosyal güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ilişkin anlaşma da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'deki irtibat kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İran'da ise Sosyal Güvenlik Kurumu olacak.

Anlaşma, iki ülke vatandaşlarının bir diğerinde yaşadığı takdirde çeşitli hak ve ödeneklerden faydalanması için gerekli düzenlemeleri ele alırken, sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ve müracaatların yapılması gibi konuları da düzenliyor.

Türkiye-Kazakistan ve Türkiye-Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı protokolleri de onaylandı.

İki ülkeyle Türkiye arasında uzman heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda istatistiki veri teatisi, eşya taşımacılığı, uluslararası karayolu taşımacılığının dijitalleşmesi, eşya taşımacılığı ve geçiş belgesi kullanımlarına ilişkin istatistiki bilgi değişimi, 2022 yılı için ilave geçiş belgesi ile 2023 yılı kotalarının belirlenmesi gibi konular ele alındı.

TACİKİSTAN'LA SU, KOSOVA'YLA GENÇLİK VE SPOR ALANINDAKİ ANLAŞMALAR ONAYLANDI

Türkiye ile Tacikistan arasında 9 Eylül 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Tacikistan Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre taraflar, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için ulusal mevzuatlara dayanarak; eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı ile iş birliği yapacak.

İki ülke tarafından, içme suyu ve arıtma tesislerindeki yeni teknolojiler, sulama sistemleri ve tatlı su balıkçılığı, su kaynaklarının yönetimi hakkında bilgi paylaşımı yapılması, atık su kirliliğinin önlenmesi, sulama sistemlerinin modernizasyonu, taşkın ve kuraklık yönetimi planları hazırlanması ve iki ülke arasında bir uzman ağı oluşturulması işbirliği alanlarını kapsıyor.