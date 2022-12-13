Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Almanya yolcusu! İthal danışmanı Jeremy Rifkin de yanında olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmak için ülke ülke geziyor...
Daha önce önce ABD ve İngiltere'ye tartışmalı ziyaretler yapan ve özellikle 8 saatlik sır kayboluşunu 'Hamburger' yedik diyerek açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Almanya yolcusu.
KÜRESELCİ RIFKIN YANINDA OLACAK
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.
CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasının "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı aktarıldı.
Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.
YİNE ORTADAN KAYBOLACAK MI?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti yine ortadan kaybolacak mı sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na ince göndermeler yapıldı.
Kılıçdaroğlu Almanya'nın enerji sektörünü batıran ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'i 3 Aralık'taki vizyon programına getirememiş ve eleştirileri 'Millet teknoloji görsün diye uzaktan bağlantı yaptık' şeklinde savunmuştu. Kullanıcılar 'Sen de uzaktan bağlan millet teknoloji görsün' paylaşımlarıyla ti'ye aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI ZİYARETLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.