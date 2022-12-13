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    • Güncel
    • 13.12.2022 19:13
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    • 13.12.2022 19:32
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    Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Almanya yolcusu! İthal danışmanı Jeremy Rifkin de yanında olacak

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'ye yaptığı 'icazet' turlarının ardından rotayı Almanya'ya kırdı. Kılıçdaroğlu'na Almanya'nın enerji sektörünü batıran ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in de eşlik edeceği öğrenildi. ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolan ve 'Hamburger yemeye gittik' şeklinde savunma yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti 'yine ortadan kaybolacak mı' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bu kez Almanya yolcusu!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmak için ülke ülke geziyor...

    Daha önce önce ABD ve İngiltere'ye tartışmalı ziyaretler yapan ve özellikle 8 saatlik sır kayboluşunu 'Hamburger' yedik diyerek açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Almanya yolcusu.

    KÜRESELCİ RIFKIN YANINDA OLACAK
    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

    CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasının "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı aktarıldı.

    Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

    YİNE ORTADAN KAYBOLACAK MI?
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti yine ortadan kaybolacak mı sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na ince göndermeler yapıldı.

    Kılıçdaroğlu Almanya'nın enerji sektörünü batıran ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'i 3 Aralık'taki vizyon programına getirememiş ve eleştirileri 'Millet teknoloji görsün diye uzaktan bağlantı yaptık' şeklinde savunmuştu. Kullanıcılar 'Sen de uzaktan bağlan millet teknoloji görsün' paylaşımlarıyla ti'ye aldı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI ZİYARETLERİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

        8 SAAT KAYBOLDU
        ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

        HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
        Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

        KILIÇDAROĞLU BU KEZ LONDRA'DA
        Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından İngiltere'ye uçtu.


        ELEŞTİRDİKLERİ MCKINSEY VE DERİN YUVA JOHNS HOPKİNS BAĞLANTILI İSİMLERLE TEMAS
        Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kurdu.

        AMBERİN ZAMAN'LA POZ VERDİ
        Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kapatılan propaganda merkezlerinden Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüştü.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANLARI UZAKTAN 'VİZYON' ÇİZDİ
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapmasıyla başlayan acemilikler zinciri fiyakosoyla sonuçlandı.

            RIFKIN İLE BAĞLANTI KOPTU
            Kılıçdaroğlu'nun övgüyle bahsettiği ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda İngilizce uzun bir sunum yaptı ancak bağlantıda kopmalar yaşandı. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması da konuşulanların anlaşılmamasına sebep oldu.

            Vizyon programında net bir şekilde ortaya çıkan vizyonsuzluk CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA KONUSU OLAN SAVUNMA

            Özellikle danışmanların toplantıya katılmaması ve ABD'den bağlanması eleştirilere neden olurken, Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma ilginç bir savunma yaptı.

            Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalıştı.

            KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO

            Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de katıldığı programda konuyu değerlendirdi.

            Kendisine dönük, "Daha kendileri bile o isimleri salona getirememişler. ABD'den ekrandan online bağlantı ile katıldılar" eleştirileri olduğu belirtilerek "Neden gelmediler?" sorusu yöneltildi.

                KEMAL KILIÇDAROĞLU: MİLLET TEKNOLOJİ GÖRSÜN
                Kılıçdaroğlu çok konuşulacak şu savunmayı yaptı;

                "Milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknolojiyi görsün milletimiz. Oturduğum yerden konuşuyorlar. Ben Daron Acemoğlu'nun öteki hocayı Amerika'dan izliyorum."

                DALGA KONUSU OLDU
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. 'CHP internetle tanıştı' yorumları yapıldı.
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