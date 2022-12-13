Başkan Erdoğan Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini müjdelemişti! TPAO'dan açıklama geldi: Günlük 25.000 bin varil...

Türkiye, 2022'de karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini gerçekleştirdi. Müjdeli haberi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında duyurmuştu. Başkan Erdoğan, Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini açıklamıştı.
"12 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE"
Erdoğan, "Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor." ifadelerini kullandı.
"PETROL KALİTESİ OLDUKÇA YÜKSEK"
Başkan Erdoğan, petrol kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını ifade etti.
Erdoğan, "Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız." dedi.
"SADECE KARADENİZ GAZIYLA YETİNMEDİK"
Son 20 yılda enerjinin her alanında çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek "Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin keşifle verdik" diyen Başkan Erdoğan, bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri de çalışmalar sona erdiğinde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.