Başkan Erdoğan Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini müjdelemişti! TPAO'dan açıklama geldi: Günlük 25.000 bin varil...





Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;



"SEC-1 Kuyusunda petrol keşfinin ardından 2022 Aralık ayı ortasına kadar sahada 6 adet kuyu açılmış olup, bunlardan 5 tanesi şu anda toplamda 5.350 varil/gün petrol üretmektedir ve 1 tanesinin kısa süre içinde üretime geçmesi beklenmektedir. Kümülatif petrol üretimi 840.000 varil/gün'e ulaşırken, 2 kuyuda daha sondaj çalışmaları devam ediyor.

Jeolojik ve 3 boyutlu sismik veri setlerinin değerlendirilmesi ile SEÇ Sahası'nın jeodinamik modelinin oluşturulmasının ardından; rezervuar modellerini oluşturmak için üretim bölgelerinin petrofiziksel çalışmaları yapılmıştır. Modeller ayrıca kuyu verileri, testler ve analizlerle onaylanmıştır. Yukarıda belirtilen değerlendirmelerden sahadaki mevcut petrol 250 milyon varil, geri kazanılabilir rezerv ise 150 milyon varil petrol olarak hesaplanmıştır. Rezervler, sahadaki her kuyunun tamamlanmasından sonra sonuçlarla güncellenmektedir.



2023 yılında TPAO, 12 adet daha ekspertiz ve üretim kuyusu açmayı planlamaktadır. Sahadan petrol üretiminin 2023 yılı sonuna kadar 25.000 varil/güne ulaşması bekleniyor.