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    • 13.12.2022 20:10
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    • 13.12.2022 20:15
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    Başkan Erdoğan Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini müjdelemişti! TPAO'dan açıklama geldi: Günlük 25.000 bin varil...

    Türkiye, 2022'de karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini gerçekleştirmiş ve Başkan Recep Tayip Erdoğan milyonlara Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğinin müjdesini vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında TPAO'dan keşif ile ilgili son durumu paylaştı.

    Günlük 25.000 bin varile ulaşacak

    Türkiye, 2022'de karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini gerçekleştirdi. Müjdeli haberi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında duyurmuştu. Başkan Erdoğan, Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini açıklamıştı.

    "12 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE"
    Erdoğan, "Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor." ifadelerini kullandı.

    "PETROL KALİTESİ OLDUKÇA YÜKSEK"
    Başkan Erdoğan, petrol kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını ifade etti.



    Erdoğan, "Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız." dedi.



    "SADECE KARADENİZ GAZIYLA YETİNMEDİK"
    Son 20 yılda enerjinin her alanında çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek "Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin keşifle verdik" diyen Başkan Erdoğan, bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri de çalışmalar sona erdiğinde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.



        "Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik" diyen Başkan Erdoğan, 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri doğalgaz tesisinin açılışının Cuma günü yapılacağını belirttiği açıklamalarının devamında "Boru hatlarımızı, gaz depolama tesisimizi de genişlettik. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizin kapasitesi 6 milyar metreküpe ulaştı. Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız." diye konuşmuştu.



        "GÜNLÜK ÜRETİMİMİZİ 100 BİN VARİLE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"
        Saros'ta inşası süren gemilerle gelen doğalgazın ulusal şebekeye aktarılmasını sağlayan tesisin açılışının yakında yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, karada yürütülen petrol arama faaliyetlerinin de yoğunlaştırdıkları bilgisini verdiği açıklamasında şunları söylemişti:



        "Daha önce petrol yok deyip beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Türkiye petrollerinin 40 bin varil olan üretimi bugün 65 bin varile çıktı. Daha fazla sismik araştırma, sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetimizin 100. yılında günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde Türkiye petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız verdi. 34 yeni keşifle mevcut rezervimize 71 bin varil daha ekledik."

        SAHA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ | VIDEO



            PETROL SAHASI GÖRÜNTÜLENDİ
            Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o bölgeden aktardı.



            TPOA'DAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ
            Keşfe ilişkin açıklamada bulunan TPAO, "12 Aralık 2022 Şırnak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesinde 10 Mayıs 2021'de sondajı yapılan Şehit Esma Çevik-1 (SEÇ-1) Arama Kuyusu, 36 API petrol ile keşifle sonuçlandı." denildi.



            Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

            "SEC-1 Kuyusunda petrol keşfinin ardından 2022 Aralık ayı ortasına kadar sahada 6 adet kuyu açılmış olup, bunlardan 5 tanesi şu anda toplamda 5.350 varil/gün petrol üretmektedir ve 1 tanesinin kısa süre içinde üretime geçmesi beklenmektedir. Kümülatif petrol üretimi 840.000 varil/gün'e ulaşırken, 2 kuyuda daha sondaj çalışmaları devam ediyor.

            Jeolojik ve 3 boyutlu sismik veri setlerinin değerlendirilmesi ile SEÇ Sahası'nın jeodinamik modelinin oluşturulmasının ardından; rezervuar modellerini oluşturmak için üretim bölgelerinin petrofiziksel çalışmaları yapılmıştır. Modeller ayrıca kuyu verileri, testler ve analizlerle onaylanmıştır. Yukarıda belirtilen değerlendirmelerden sahadaki mevcut petrol 250 milyon varil, geri kazanılabilir rezerv ise 150 milyon varil petrol olarak hesaplanmıştır. Rezervler, sahadaki her kuyunun tamamlanmasından sonra sonuçlarla güncellenmektedir.

            2023 yılında TPAO, 12 adet daha ekspertiz ve üretim kuyusu açmayı planlamaktadır. Sahadan petrol üretiminin 2023 yılı sonuna kadar 25.000 varil/güne ulaşması bekleniyor.
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