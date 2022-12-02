Son dakika: Suriye'de nokta operasyon! PKK/PYD'nin sözde tugay sorumlusu öldürüldü

Canfeda alman kod adlı Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve (1) Jandarma personeli ile (6) Güvenlik Korucusunun şehit olduğu ve (12) personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere bir çok terör olayına katıldığı belirlendi.

Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.