6'lı masanın 84 sayfalık vesayet metni! Anayasa taslağı mı seçim bildirgesi mi?

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adayını belirleyemeyen 6'lı masanın ortaya koyduğu 84 sayfalık "anayasa önerisi" siyaset kulislerinde büyük tepki çekti.
ÖNCELİK MEMLEKET DEĞİL 6'LI MASANIN DEGELERİ
Katıldığı bir canlı yayında 6'lı masanın teklifine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Anayasa tekliflerinde de memleketin, milletin, ülkenin ihtiyaçlarından çok, 6'lı Masa'nın dengeleri olarak ortaya gelmiş. Bugün itibarıyla ortak bir aday çıkarabilecekleri aşamaya gelmiş gibi görünmüyorlar. Biz önümüze gelebilecek her türlü denklem karşısında kendi siyasetimizi yürütecek kapasiteye sahibiz. Bunlar onlar açısından sendrom oluşturacak şeyler ama bu derece yetersizlik karşısında üzülmemek mümkün değil." dedi.
BUNDAN DAHA AÇIK VESAYET ÖRNEĞİ Mİ OLUR?
Adı anayasa metni olsa da bir seçim bildirgesini andıran ifadelerin yer aldığı metnin ülkeyi yeniden vesayetçi zihniyete teslim edeceği bildirildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Cumhurbaşkanı yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilecek, sonra da en babası yüzde 25 oy alan 7 veya daha fazla partinin, hatta grubun temsil edildiği altı masadaki genel başkanların gözünün içine bakacak, onlar ne diyorsa onu yapacak. Bundan daha açık vesayet örneği mi olur?" dedi.