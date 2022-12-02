6'lı masanın 84 sayfalık vesayet metni! Anayasa taslağı mı seçim bildirgesi mi?





Kim, nasıl kutuplaştırıyor?

Makul bir kutuplaşma siyasetin doğasında var. Ama bugün yaşadığımız ve toplumu da kuşatan kutuplaşma bunu çok aşmış durumda. Birileri de bundan hem şikâyet ediyor hem de besliyor. Asıl tehlikeli olan da bu. Peki, kim bunlar?

Sorunun cevabını muhalif cepheden ilgiyle okuduğum bir yazar, Ateş İlyas Başsoy veriyor. Sürekli "İktidar kutuplaştırıyor" diye sızlanan muhalefet için bakın ne diyor:

"Erdoğan'ı seven seçmen kibirle, alayla, nutuklar ve telaşla kutuplaştırıldı.

Böyle yapınca da hep AKP kazandı, muhalefet kaybetti.

Sadece CHP'de de değil... Örneğin 2015 Haziran ve kasım seçimlerini kıyaslarken aradaki terör dalgasından bahsederiz, bu doğrudur, itirazım yok. Ama pek söz edilmeyen bir konu daha var: Haziran seçiminde halay çeken, bağlama çalan, ortak yaşam için ezilenlerin sesi olan HDP'nin, kasım seçiminde 'Seni başkan seçtirmeyeceğiz' sloganına hapsolup tüm muhalefetini Erdoğan karşıtlığı üzerinden yapmasının hiç mi etkisi olmadı?"

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