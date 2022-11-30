SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta PKK'ya bir çizik daha! Sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdi.
Örgütün istihbarat yapılanması "NLP" içerisinde 2016'da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi.
Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terörist eylemden sorumluydu.
"Kinda Maraş" kod adlı Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı çalışma yapan MİT, teröristin Kandil'den gizli görevle Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek için sözde finans sorumluluğu yaptığını tespit etti.
Ardından operasyon için harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.
MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan
22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf