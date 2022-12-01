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    • 01.12.2022 13:44
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    MİT'ten Suriye'de operasyon: 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Son dakika haberleri... MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    MİT yine yakaladı

    Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    5 DEAŞLI TERÖRİST YAKALANDI
    Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.


    Fotoğraf: Muhammed Halid Ali

    SÖZDE BARIŞ PINARI HAREKAT ALANI SORUMLUSU
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.


    Fotoğraf: Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih

    Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.


    Fotoğraf: Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu


        Fotoğraf: Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali


        Fotoğraf: Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali

        GEÇEN HAFTA 7 TERÖRİST YAKALANMIŞTI
        MİT tarafından geçtiğimiz hafta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.


        Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada

        Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud

        MİT 11 TANESİNİ PAKETLEMİŞTİ
        Öte yandan daha önce de MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.

        FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE OPERASYON
        MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

            PATLAYICI VE TEKNİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
            Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

            Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.
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