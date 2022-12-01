MİT'ten Suriye'de operasyon: 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı



Fotoğraf: Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali

GEÇEN HAFTA 7 TERÖRİST YAKALANMIŞTI

MİT tarafından geçtiğimiz hafta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.



Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada

Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud

MİT 11 TANESİNİ PAKETLEMİŞTİ

Öte yandan daha önce de MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.