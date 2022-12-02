Son dakika: Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu gelen tehditleri tek tek anlattı

'YAZMAYIN' UYARISI

Hablemitoğlu, şöyle devam etti:

"Eşimle Batıkent'te bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yakındaki jandarma binasının önünden Atilla isimli bir albaydan zarf içerisinde evrak aldığını biliyorum. O tarihte bu albay Ergenekon davasında tutuklanan Şener Eruygur ile çalışıyordu. Yine 2002 yılının başlarında veya hemen öncesinde eşimin yazmış olduğu ve Yeni Hayat dergisinde yayınlanan makalesinde 'MİT'in cemaatçilerin yurtdışında da yapmış oldukları eğitim faaliyetlerine müdahale etmediğini eleştirmesi, MİT'in maaşının CIA/NGO (STÖ) tarafından ödendiği içerikli yazısı nedeniyle hemen aynı günlerde MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun ev telefonumuzdan arayıp 'Böyle şeyler yazmayın, bunları şimdi gündeme getirmeseniz uygun olur' şeklinde şeyler söyledi."