Son dakika: Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu gelen tehditleri tek tek anlattı

Doç Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin iddianamede Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun ifadeleri de yer alıyor.
Şengül Hablemitoğlu, müşteki olarak verdiği ifadelerde, 1997 Mart ayından sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili birtakım kasetlerin yayınlanmasıyla eşine telefon ve e-mail üzerinden tehdit ve hakaretlerin yoğun şekilde arttığını belirtiyor.
Hablemitoğlu'na 2001 yılında gelen bir e-mail'de "Seni çok iyi tanıyoruz, her gün nereye gidip geldiğini biliyoruz, bir gün ensende bir kurşun hissedeceksin" diye yazdığını ifade eden Hablemitoğlu, şunları söyledi: