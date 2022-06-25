İBB'den tepki çeken etkinlik! İETT vatandaşı mağdur ederken Yenikapı'da 'otobüs boyama' etkinliği...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeye devam ediyor.
İETT otobüsleri son dönemde arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmezken İBB Yenikapı etkinlik alanında İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi.
OTOBÜSLER YOLDA KALIRKEN YENİKAPI'DA BOYAMA ETKİNLİĞİ
İstanbullu toplu ulaşımda sıkıntı üstüne sıkın yaşarken 170'ten fazla otobüsün hurdaya çıktığı gündeme gelmişken Yenikapı'dan gelen görüntülerde İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı görüldü.
İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik." ifadeleriyle paylaştı.
İBB'YE TEPKİ YAĞDI
Söz konusu görüntülere sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi. PR için yapılan etkinliğe ve sonrasında otobüsleri eski hallerine döndürülmesi için harcanacak kaynağın otobüsleri bakımı için kullanılması gerektiğini belirten vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
İşte o tepkilerden bazıları;
İETT ARAÇLARI HURDAYA ÇIKTI
Öte yandan 177 İETT aracının da hurdaya ayrıldığı öğrenildi. İhalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği tespit edilmişti. İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nda; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde devri gerçekleşen veya hurdaya ayrılan toplu taşıma araç sayısının 177 olduğuna dikkat çekildi.
İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde hurdaya ayrılan otobüs sayısının 177 olduğuna dikkat çekerek, "Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen komisyonumuza gönderilmemiştir. Raporun sunulmasından sonra gönderilen belgeler de eksik ve araçların akıbeti hakkında bilgi vermekten uzaktır. Özellikle, yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti ve bu araçların sonrasında ne olduğu, kullanılabilir parçalarının ne olduğu belirsizdir" dedi.