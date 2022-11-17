Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun şov fabrikasından yeni görüntüler! Ekmek üretecek makinelerin montajı bile bitmemiş...

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: FABRİKAYI AÇIL ÇALIŞTIRIN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 21 Ekim Cuma günü Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının önünde yaptığı açıklamada, "Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" demişti.

'ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ'

Halk Ekmek Fabrikasının bir an önce çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, konuşmanın devamında ise şu ifadelere yer vermişti:

"Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz."