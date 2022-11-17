Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun şov fabrikasından yeni görüntüler! Ekmek üretecek makinelerin montajı bile bitmemiş...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Temmuz'da birlikte açılış töreni düzenlediği Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının aslında açılmadığını kanıtlayan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etmiş ve bir ekmek üretim bandının önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı. Ancak Nama'nın iddialarının gerçek dışı olduğu Ongun'un itirafından sonra ortaya çıkmıştı.
FABRİKADA MONTAJLAR DEVAM EDİYOR
Bu kez fabrikayı gezen özel bir televizyon kanalının yayımladıkları ve 5 Kasım'da çekildiği bildirilen görüntülerde fabrikada makinaların montajının devam ettiği ve herhangi bir ekmek üretiminin de olmadığı görüldü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da fabrikanın 29 ekim tarihine kadar çalışmadığını, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirmişti.
GÖKSU: İSTANBULLULAR BU YAŞANANLARI HAKETMİYOR
Ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB'nin bu dönemi maalesef ama maalesef şov, algı ve manipülasyon dönemi. Aziz İstanbullular bu yaşananları haketmiyor" ifadelerine yer verdi.
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: FABRİKAYI AÇIL ÇALIŞTIRIN
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 21 Ekim Cuma günü Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının önünde yaptığı açıklamada, "Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" demişti.
'ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ'
Halk Ekmek Fabrikasının bir an önce çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, konuşmanın devamında ise şu ifadelere yer vermişti:
"Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz."