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    • Güncel
    • 24.06.2022 01:36
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    • 24.06.2022 01:48
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    Ağaçları katleden İmamoğlu kendisiyle çelişti! İstanbul'u yeşille buluşturmuşlar

    Çırağan ve Emirgan Korusundaki ağaçları katleden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi Şenliği'nde "İstanbul'u yeşille buluşturduk" dedi. İmamoğlu yönetimindeki İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan asırlık 112 çınar ağacını acımasızca katletmişti.

    Ağaçları katleden İmamoğlu kendisiyle çelişti!

    CHP'li İBB tarafından Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

    YİNE ŞOV PEŞİNDE

    Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u koruyor, geliştiriyor ve sorunlarını birer birer çözüyoruz. İstanbul'u yeşille buluşturuyor, yaşam kalitesini artırıyor ve umutlandırıyoruz. Çünkü İstanbul'a sözümüz var." açıklaması dikkat çekti.

    AĞAÇLAR TEK TEK KATLETMİŞLERDİ

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan asırlık 112 çınar ağacını acımasızca katletti.



    Olayın ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, söz konusu ağaçların hasta olduğunu iddia etti.



    TEDAVİ ETMEK YERİNE KESTİLER
    Kökünden kesilen asırlık çınar ağaçlarının önceki yönetimler tarafından da hasta olduğu bilindiği çeşitli tedavilerle ayakta tutulduğu, CHP'li yönetimin ağaçları tedavi etmek yerine kesmeyi tercih ettiği gözler önüne serildi.



        İSTANBUL TARİHİNE KAZINAN BİR İHANET...
        Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin, ağacın dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüten Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini göz ardı ederek asırlık çınarları tedavi etmeyip kesmesi İstanbul'un tarihine kazınan bir ihanet olarak yorumlandı.



        Çırağan'daki ağaç katliamının görüntüleri ortaya çıktı.



        Söz konusu görüntülerde İBB'ye bağlı ekiplerin asırlık çınarları kesip parçalara ayırdıktan sonra araca yüklemesi objektiflere yansıdı.



            "HASTALIĞIN YAYILMASINA İBB NEDEN OLDU"
            Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine ilişkin yapılan açıklamada, kesilen tarihi çınarların, kamuoyunda üzüntü ve şaşkınlık yarattığı, 100 yıllık ağaçların "Yapacak bir şey kalmadı" anlamına gelen raporlarla ortadan kaldırıldığı belirtildi.



            İstanbul'da tarihi ağaçlardaki söz konusu patojenin (Ceratocystis platani) ilk defa 1945 yılında Marsilya'da, şu an İtalya başta olmak üzere İspanya, İsviçre, İran, Arnavutluk ve Yunanistan'da yayılış gösterdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

            "Dolmabahçe'de yaşanan ağaç ölümleri ekosistem bütünlüğünün adım adım bozulmasıyla gerçekleşmiştir.

                Bu bozulmanın erken dönemde tespit edilemediği, tespiti sonrasında tedavi yöntemlerinde başarısız olunmasına ek olarak, İBB tarafından yapılan bakım budamaları da hastalığın yayılmasına neden olmuştur.

                Ağaçların hayatını tehdit eden, mantar ve böcek zararlılarına, kök sağlığını tehdit eden; yürüme yollarındaki sert zemin baskısına, ağaç çanaklarının çok dar olmasına, ağaçların yol bakım kimyasallarına, yol tuzlama olumsuzluklarına, rüzgar ve kar baskısına karşı yıl boyu gözlem, raporlama, koruma ve bakım işlerinin yapılmış olması gerekirdi."



                DOLMABAHÇE, GÜLHANE PARKI, EMİRGAN KORUSU, YILDIZ PARKI...
                ORFAMDER, tehlikenin geçmediğini, yayılarak devam ettiğini vurgulayarak, Dolmabahçe, Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız Parkı'nda da bu hastalığın yüzde 25 oranında yayıldığını belirtti.
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