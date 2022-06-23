Ağaçları katleden İmamoğlu kendisiyle çelişti! İstanbul'u yeşille buluşturmuşlar

CHP'li İBB tarafından Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.
YİNE ŞOV PEŞİNDE
Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u koruyor, geliştiriyor ve sorunlarını birer birer çözüyoruz. İstanbul'u yeşille buluşturuyor, yaşam kalitesini artırıyor ve umutlandırıyoruz. Çünkü İstanbul'a sözümüz var." açıklaması dikkat çekti.
AĞAÇLAR TEK TEK KATLETMİŞLERDİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan asırlık 112 çınar ağacını acımasızca katletti.
Olayın ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, söz konusu ağaçların hasta olduğunu iddia etti.
TEDAVİ ETMEK YERİNE KESTİLER
Kökünden kesilen asırlık çınar ağaçlarının önceki yönetimler tarafından da hasta olduğu bilindiği çeşitli tedavilerle ayakta tutulduğu, CHP'li yönetimin ağaçları tedavi etmek yerine kesmeyi tercih ettiği gözler önüne serildi.