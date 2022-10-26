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Haberler Güncel Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin açılışını yaptığı ama çalıştırmadığı projelere bir yenisi daha eklendi. Hadımköy'deki İstanbul Halk Ekmek'ten sonra şimdi de geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığı Hasdal Katı Atık Merkezi'nin çalıştırılmadığı ortaya çıktı. Çalışmayan Hasdal Tesisi akıllara 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun "Silahtarağa" projesini iptal edip temel atmama töreninde "Yapraklar bile beni alkışlıyor" sözlerini getirdi.

26.10.2022 14:18 - Son Güncelleme: 26.10.2022 14:18
Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 gün önce açılış yapmıştı. Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi'nin çalışmadığı iddia edildi. İBB'nin çalışmayan tesisi A Haber Drone kamerasına yansıdı.

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Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu projenin durumunu canlı yayında aktardı:

"Bizler şu anda iddialar üzerine atık arıtma tesisindeyiz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu iddiaları gündeme taşıdı. Osman Nuri Kabaktepe tesisin 14 Ekim'de açıldığını fakat aktif faaliyet göstermediğini dile getirdi.

Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

Kabaktepe tesisin 2 bin 500 tonluk kapasitesinin olduğunu ancak faaliyetlerini sürdürmediğini söyledi. Bizler de bu sözler üzerine bu noktaya gelerek Drone kamerası ile burayı görüntüledik. Tesis yeni ancak içeride tek bir kişi bile yok.

Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

Eğer bu tesiste faaliyet varsa bunun canlı yayında gösterilebileceğini söyledi. Kabaktepe yine 3 aydır çalışmayan halk ekmek fabrikasını hatırlattı. Halk ekmek fabrikası üretimin olmadığını makinaların üstünün örtüldüğünü daha önce ortaya çıkarmıştık.

Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor

Şu anda bulunduğumuz Hasdal Katı Atık Tesisi'nde bir faaliyetin olmadığını içeride kimsenin olmadığını görebiliyoruz. Burada devam eden bir yol çalışması var. İçeri giderken bile sıkıntılar yaşanıyor."

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