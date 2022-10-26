Hadımköy’deki İHE fabrikasının çalışmadığı iddiaları sonrası yeni skandal! Açılış var ama faaliyet yok! Hasdal Katı Atık Merkezi çalışmıyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin açılışını yaptığı ama çalıştırmadığı projelere bir yenisi daha eklendi. Hadımköy'deki İstanbul Halk Ekmek'ten sonra şimdi de geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığı Hasdal Katı Atık Merkezi'nin çalıştırılmadığı ortaya çıktı. Çalışmayan Hasdal Tesisi akıllara 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun "Silahtarağa" projesini iptal edip temel atmama töreninde "Yapraklar bile beni alkışlıyor" sözlerini getirdi.
26.10.2022 14:18 - Son Güncelleme: 26.10.2022 14:18
A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu projenin durumunu canlı yayında aktardı:
"Bizler şu anda iddialar üzerine atık arıtma tesisindeyiz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu iddiaları gündeme taşıdı. Osman Nuri Kabaktepe tesisin 14 Ekim'de açıldığını fakat aktif faaliyet göstermediğini dile getirdi.