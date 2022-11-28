CHP'nin çözümü dalga konusu oldu: Eskişehir'de sumatik içine insan yerleştirdiler

Dolayısıyla görüntüdeki elle para alma işlemi kabin içerisindeki teknik personelimizin kontrolünde para alma mekanizmasına manuel yükleme işleminden ibarettir. Bu işlemler vatandaş tarafından videoya çekilerek mizahi bir kurguyla sosyal medyada paylaşılmıştır. Yaşanan olayda herhangi bir suistimal unsuru bulunmamaktadır. Paylaşımı yapan vatandaşımızla görüşülmüş olup, kendisinin herhangi bir art niyet olmadan yaptığı bu paylaşımın birçok farklı sosyal medya platformunda olumsuz amaçlar için kullanılmasından son derece üzüntü duyduğunu bildirmiştir. Durum, su dolum sırasında bekleyen vatandaşlarımızın yükleme yapabilmeleri için arızalı parça değişimi yapılana kadar, kabinli cihazın açık vezne olarak çalıştırılmasından ibarettir. Parça değişimi tamamlandıktan sonra otomatik yüklemeye tekrar geçilmiştir."

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