CHP'nin çözümü dalga konusu oldu: Eskişehir'de sumatik içine insan yerleştirdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin arızalanan sumatiği çözme yöntemi dalga konusu oldu.
BELEDİYE YÜZDE 70 ZAM YAPINCA VATANDAŞLAR SUMATİKLERE AKIN ETTİ
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı.
Sumatiklerdeki yoğunluk sonrası arıza oluşunca CHP'li belediye ilginç çözüme imza attı.
SUMATİĞE İNSAN YERLEŞTİRDİLER
Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktasındaki sumatiğe insan yerleştirtildi.
Ortaya çıkan görüntülerde üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü ve boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor.
Sosyal medyada yansıyan görüntülerde vatandaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor.
İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.