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    • 28.11.2022 16:58
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    CHP'nin çözümü dalga konusu oldu: Eskişehir'de sumatik içine insan yerleştirdiler

    TOGG'dan Kanal İstanbul'a 3. Köprü'den Marmaray'a kadar Türkiye'ye çağ atlatacak her projeye karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir'de ürettiği çözüm dalga konusu oldu. Suya yüzde 70'e kadar zam yapma kararı alan CHP'li Eskişehir Belediyesi su yükleme noktalarında yaşanan arızayı ise sumatik içine insan yerleştirerek gidermeye çalıştı.

    İHA
    takvim.com.tr
    Bu da CHP’nin vizyon projesi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin arızalanan sumatiği çözme yöntemi dalga konusu oldu.

    BELEDİYE YÜZDE 70 ZAM YAPINCA VATANDAŞLAR SUMATİKLERE AKIN ETTİ
    CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı.

    Sumatiklerdeki yoğunluk sonrası arıza oluşunca CHP'li belediye ilginç çözüme imza attı.

    SUMATİĞE İNSAN YERLEŞTİRDİLER
    Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktasındaki sumatiğe insan yerleştirtildi.

    Ortaya çıkan görüntülerde üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü ve boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor.

    Sosyal medyada yansıyan görüntülerde vatandaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor.

    İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan sosyal medyadan söz konusu videoyu paylaşarak, "Çamlıda ESKi SUMATİK para girişi çok işlemden bozulunca manuel çözüm bulunmuş." ifadeleriyle konuyu ti'ye aldı.

        ESKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ: CANLI VEZNE GİBİ ÇALIŞTIRARAK KONTROL YAPTIK
        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanan arızaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Yapılan açıklamada arıza sonrası sistemin 'canlı vezne' gibi çalıştırıldığını belirtilerek, "Durum, su dolum sırasında bekleyen vatandaşlarımızın yükleme yapabilmeleri için arızalı parça değişimi yapılana kadar, kabinli cihazın açık vezne olarak çalıştırılmasından ibarettir. Parça değişimi tamamlandıktan sonra otomatik yüklemeye tekrar geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Çamlıca Birlik Caddesi'nde bulunan Sumatik cihazının para kabul etmediğine dair bildirim destek ekibimize ulaştırılmıştır. İlk etapta ekibimiz parayı kabul eden mekanizmayı yerinden sökerek para ya da yabancı madde sıkışması olup olmadığını kontrol etmiştir. Ardından sırada bekleyen vatandaştan kartını makineye takmasını ve yükleme yapacağı miktarı elden alarak, kabin içerisinde para mekanizmasına manuel besleme yapıp sistemi 'canlı vezne' gibi çalıştırmış ve arıza kontrolünü yapmıştır.

        Dolayısıyla görüntüdeki elle para alma işlemi kabin içerisindeki teknik personelimizin kontrolünde para alma mekanizmasına manuel yükleme işleminden ibarettir. Bu işlemler vatandaş tarafından videoya çekilerek mizahi bir kurguyla sosyal medyada paylaşılmıştır. Yaşanan olayda herhangi bir suistimal unsuru bulunmamaktadır. Paylaşımı yapan vatandaşımızla görüşülmüş olup, kendisinin herhangi bir art niyet olmadan yaptığı bu paylaşımın birçok farklı sosyal medya platformunda olumsuz amaçlar için kullanılmasından son derece üzüntü duyduğunu bildirmiştir. Durum, su dolum sırasında bekleyen vatandaşlarımızın yükleme yapabilmeleri için arızalı parça değişimi yapılana kadar, kabinli cihazın açık vezne olarak çalıştırılmasından ibarettir. Parça değişimi tamamlandıktan sonra otomatik yüklemeye tekrar geçilmiştir."

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