CHP'li İBB'den Türk Lirası'na büyük saygısızlık! Üzerinde Atatürk ve ay yıldız bulunan madeni parayı vida pulu yaptılar

Seçildiği 23 Haziran 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek bir yana sürekli olarak skandallarla ve PR çalışmalarına harcadığı milyonlarca lira ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yeni bir skandala imza attı.
ATATÜRK VE AY YILDIZA SAYGISIZLIK
İBB'ye ait olan Kadıköy'deki Müze Gazhane'de bulunan Beltur işletmesindeki aydınlatma direklerinde vida pulu yerine madeni para kullanıldı. Üzerinde Atatürk'ün silüeti olan ve ay yıldız bulunan madeni paralar vida ile ortasından delinerek pul yerine kullanıldı.
VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Madeni paraların pul yerine kullanıldığını gören vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken, fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşan bir kişi Türk Lirası'na yapılan saygısızlığı İBB Çözüm Merkezi'ne şikayet etti.